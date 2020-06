La première éolienne offshore chinoise de 8 MW, installée par Shanghai Electric, entre en fonctionnement à pleine charge

SHANGHAI, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric, le premier fabricant et fournisseur mondial d'équipements industriels et de production d'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'il a mis en service la première éolienne offshore chinoise de 8 MW, qui entre maintenant en service. Le lancement de cette turbine, qui est dotée de la technologie « démarrage noir », démontre que la société peut désormais entreprendre une commande groupée sur le marché des éoliennes offshore de 8 MW. L'entreprise a également dévoilé son plan pour explorer plus avant les solutions que les énergies renouvelables peuvent apporter aux systèmes énergétiques intégrés combinant l'éolien, l'énergie solaire et les systèmes de stockage de l'énergie, associés à un Internet des objets industriel 5G+.

La turbine offshore de 8MW-167 est l'éolienne en service ayant la plus grande capacité en Chine. Par rapport à la turbine éolienne 7MW-154, la turbine D8 produit 20 % d'électricité en plus et réduit le coût actualisé de l'électricité (LCOE) d'environ 11 %. La turbine de 8 MW est le résultat d'un accord conclu en mars 2018 avec Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), qui donne à la société une licence pour produire et vendre les machines offshore 8.0-167DD de SGRE sur le marché chinois.

Shanghai Electric est désormais en position privilégiée pour tirer parti du marché chinois des turbines offshore, en pleine expansion, où jusqu'à 26 GW pourraient être connectés au réseau d'ici la fin de 2025. L'entreprise envisage de créer une solution intégrée d'énergie propre qui dépasse les limites de la libération du potentiel de l'énergie solaire et éolienne.

L'éolienne offshore de 8 MW comporte des pales de 81,4 mètres, produisant un diamètre de rotor de 167 mètres et une surface balayée de 21 900 mètres carrés. Elle a été testée à terre dans le parc industriel offshore de Shantou Haojiang. Le projet de démonstration d'une solution intégrée d'énergie propre comprend également une éolienne offshore de 4 MW et un système photovoltaïque en toiture de 2,42 MW. Il intègre également le stockage de l'énergie, un équipement de pieux de charge d'une capacité de 2 MWh, un ensemble de systèmes de contrôle de l'environnement des bâtiments intelligents, l'Internet des objets industriel 5G+, un centre de contrôle du microréseau et un système de gestion de l'énergie, entre autres éléments.

La solution a été modifiée pour tenir compte des conditions qui règnent dans toute la région Asie-Pacifique, comme les typhons et les tempêtes tropicales, qui pourraient gravement endommager l'infrastructure du réseau et même entraîner des coupures d'électricité dans la région. Le rétablissement du microréseau à partir d'une situation de démarrage noir est donc important pour les opérateurs de microréseau. Avec le « démarrage noir », le projet énergie intelligente offre une garantie solide pour le fonctionnement stable du parc industriel.

L'équipe de Shanghai Electric a utilisé des piles au lithium comme source d'énergie d'appoint, de sorte que le système de conversion de l'énergie peut réguler la tension et la fréquence à la valeur de référence. Lorsque l'éolienne de 8 MW passe à l'état de repos qui se synchronise et se connecte à la tension du bus du microréseau, et que le vent atteint la vitesse de coupure, l'éolienne commence officiellement à produire de l'électricité, puis l'équipe peut augmenter la charge tout en conservant la fréquence du système, jusqu'à ce que le microréseau fonctionne à pleine charge. Grâce à l'excellente compatibilité de l'éolienne de 8 MW avec le réseau et au puissant MGCC, l'ensemble du processus est connecté au réseau sans aucun impact.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

