La première organisation caritative saoudienne lance son centre numérique sur le métavers à l'occasion de la journée dédiée à la tolérance

RIYAD, Arabie Saoudite, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alwaleed Philanthropies (AP), présidée par SAR le Prince Alwaleed Bin Talal Al Saud, a lancé sa dernière initiative innovante sur le métavers, un centre qui combine plusieurs espaces virtuels en vue d'offrir aux utilisateurs une expérience numérique et culturelle inégalée. L'AP a lancé le centre lors de la Journée internationale pour la tolérance, qui est une journée annuelle dédiée à la tolérance, déclarée comme telle par l'UNESCO en 1995 afin de sensibiliser le public aux dangers de l'intolérance. Cette initiative s'inscrit dans la mission de l'AP de combler le fossé entre les cultures et d'ouvrir la voie afin que les communautés mondiales deviennent plus ouvertes et tolérantes. L'AP s'appuie pour cela sur la dernière technologie 3D perturbatrice afin de diffuser son message dans le monde entier et de se connecter avec la jeune génération.

L'expérience sera diffusée en direct sur la plateforme Decentraland, où les participants pourront explorer le bâtiment de plusieurs étages présentant des éléments d'épisodes historiques tout en mettant en relation des cultures diverses. Le développement de l'expérience numérique a été inspiré par le mandat de l'AP depuis sa fondation, il y a plus de quatre décennies, un mandat qui préconisait de construire et nourrir une culture de la tolérance dans le monde entier.

« Alwaleed Philanthropies s'est engagée à déployer des efforts collectifs pour exposer les esprits et démanteler les frontières, car nous croyons en un monde ouvert et travaillons sur le concept de créer un impact sur la vie des individus à l'échelle mondiale. Notre engagement envers l'humanité est d'être constamment à l'affût d'approches novatrices alors que nous établissons des liens pour une meilleure compréhension culturelle ainsi qu'une tolérance infinie et sans bornes. Chez Alwaleed Philanthropies, nous amorçons un processus et collaborons, dans une action collective pour le bien de l'humanité, en coopérant avec un éventail d'organisations philanthropiques, gouvernementales et éducatives pour lutter contre la pauvreté, permettre l'autonomisation des femmes et des jeunes, développer les communautés, apporter une aide humanitaire aux sinistrés et établir une compréhension culturelle », a déclaré SAR la princesse Lamia bint Majed Al Saud, secrétaire général d'Alwaleed Philanthropies.

Alwaleed Philanthropies est l'une des principales organisations caritatives saoudiennes à activer significativement le métavers avec un but social et la mission de diffuser le message de tolérance, d'échange culturel et d'inclusion, du monde physique au monde numérique. Alwaleed Philanthropies s'engage à explorer continuellement de nouveaux canaux et technologies qui favorisent l'autonomisation et mettent en évidence des causes importantes. Il est à noter que ce centre reflétera tous les domaines d'Alwaleed Philanthropies et n'est que le début de ce qu'Alwaleed Philanthropies prévoit d'entreprendre dans le domaine du métavers.

