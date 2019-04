La première solution de bloc de batteries à l'état solide au monde a remporté la médaille d'or des Edison Awards

Les Edison Awards, connus sous le nom de « l'oscar dans les technologies innovantes », existent depuis 33 ans. Chaque année, le jury des Edison Awards sélectionne et loue les réalisations scientifiques exceptionnelles de l'année qui témoignent d'un esprit d'innovation, ce qui fait du prix l'un des plus grands honneurs de l'industrie des technologies innovantes dans le monde. Les leaders technologiques tels que Apple, Tesla, GE, Lockheed Martin, etc. ont reçu le prix.

Au cours de la cérémonie, Vincent Yang a déclaré sur la scène : « Cette solution de bloc regroupe les réalisations de ProLogium en matière de recherche et développement sur les batteries à l'état solide au cours des 12 dernières années, ainsi que la conception de mécanismes créée sur la base des propriétés des batteries à l'état solide. Nos efforts visent à améliorer l'efficacité du bloc de batteries en optimisant la stabilité et la sécurité des batteries à l'état solide. La reconnaissance du jury des Edison Awards a encore renforcé la conviction de ProLogium que nos réalisations en R et D sont perturbantes et que la solution de bloc VE présente un potentiel de commercialisation élevé. »

La batterie étant une technologie scientifique fondamentale, elle a un impact significatif sur les performances du véhicule, telles que la sécurité et le kilométrage. La technologie de batterie de nouvelle génération est donc cruciale pour le secteur des véhicules électriques. L'objectif de cette industrie est donc de créer une batterie plus sûre avec une densité d'énergie élevée. Et c'est pourquoi ProLogium, la seule société au monde capable de produire en série des batteries lithium-céramique à l'état solide, devient la référence industrielle et le sujet brûlant du secteur de l'investissement.

En addition de la production de masse réussie de batteries à l'état solide, ProLogium est la première entreprise à intégrer le bloc de batteries avec la technologie BiPolar+ et le mécanisme conçu sur mesure pour les batteries à l'état solide, créant ainsi une solution qui a grandement simplifié le système de refroidissement, le système BMS et le mécanisme de protection de la batterie pour augmenter le taux d'utilisation de l'espace de la cellule de batterie (efficacité d'assemblage) à 75 %, soit 35 % de plus que la batterie conventionnelle.

En conséquence, le volume du bloc de batteries est réduit à 50 % de celui d'un bloc de batteries conventionnel, son poids est réduit de 30 % et son coût de 30 % également. Cela signifie que la distance de conduite d'un véhicule électrique pourrait être multipliée.

Actuellement, des échantillons de la batterie à l'état solide de ProLogium ont été envoyés aux principaux constructeurs automobiles du monde et testés pour la planification de la coopération. Le modèle de voiture sera introduit au quatrième trimestre cette année.

CONTACT : Abby +88634521991 ext. 18803

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/847421/Vincent_Yang_CEO_of_ProLogium.jpg

SOURCE ProLogium Technology