La première université d'IA au monde destinée aux étudiants diplômés ouvre un cycle d'admission pour la cohorte d'automne 2021

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Chairman du conseil d'administration de la MBZUAI et ministre de l'Industrie et des Technologies de pointe des ÉAU, a déclaré : « Conformément à la vision de direction judicieuse du pays, l'Université d'intelligence artificielle Mohamed bin Zayed cherche à développer les compétences nécessaires pour réaliser de la croissance, du progrès et de l'avancement. La technologie, et l'intelligence artificielle en particulier, est la force motrice de la quatrième révolution industrielle et un élément essentiel d'un avenir durable et prospère. Un diplôme de la MBZUAI fournira aux diplômés les compétences et les aptitudes nécessaires pour déployer le plein potentiel de l'intelligence artificielle afin d'améliorer les communautés, la société et les économies, aux Émirats arabes unis et au-delà. »

Depuis son lancement en octobre 2019, la MBZUAI a franchi plusieurs étapes importantes, notamment l'achèvement de son campus ultramoderne et son premier cycle d'admission. En plus de nommer des membres chevronnés du corps professoral et une équipe dirigeante composée d'experts de renom, la MBZUAI a reçu une licence et une accréditation de la part de la Commission pour l'accréditation universitaire (Commission for Academic Accreditation), et a lancé une série de webinaires dirigés par des experts visant à sensibiliser et faire comprendre l'IA à la communauté mondiale.

Les candidatures sont acceptées pour une rentrée en automne 2021 concernant les programmes de master en science (MSc) et doctorat (PhD) de la MBZUAI dans les domaines de la vision par ordinateur et de l'apprentissage automatique.

Ces programmes seront enseignés par un corps professoral de classe mondiale, supervisé par le conseil d'administration de l'université, comprenant des experts de renommée internationale dans le domaine de l'IA.

Le professeur Sir Michael Brady, Interim President de la MBZUAI, a déclaré : « Nous sommes ravis que la MBZUAI ait reçu une réponse aussi incroyable de la part d'étudiants diplômés du monde entier. Les étudiants de nos première et deuxième cohortes seront des pionniers, se lançant dans un voyage éducatif passionnant entièrement propre à notre université. Ils auront la possibilité d'obtenir un ensemble de compétences qui les distingueront dans le monde de l'IA. »

Les étudiants admissibles devront avoir obtenu une licence (Bachelor's degree) dans un domaine pertinent afin d'être pris en considération pour les programmes de MSc de la MBZUAI, et devront posséder un master approprié afin d'être pris en considération pour les programmes de doctorat de l'université. Pour connaître les conditions d'admission complètes et postuler, rendez-vous sur le site Web de la MBZUAI, mbzuai.ac.ae.

Les admissions pour la cohorte d'automne 2021 se termineront le 15 avril 2021. Une admission anticipée avant le 15 janvier 2021 est recommandée pour les étudiants internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1227420/MBZUAI_Campus_Abu_Dhabi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpg

Related Links

https://mbzuai.ac.ae



SOURCE Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence