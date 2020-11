La première université de cycle supérieur au monde dans le domaine de l'IA nomme Eric Xing, un universitaire de renommée mondiale, à sa présidence

Son Excellence le Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des EAU et président du conseil d'administration de MBZUAI, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir le professeur Dr. Xing en tant que président de MBZUAI. Il est l'un des plus éminents universitaires au monde dans le domaine de l'IA, et un chef d'entreprise exceptionnel qui comprend l'application pratique de l'intelligence artificielle. Nous sommes convaincus que le professeur Dr. Xing apportera une immense expertise à MBZUAI et à nos ambitions dans ce secteur. »

Classé parmi les meilleurs professeurs d'informatique au monde, le professeur Dr. Xing rejoint MBZUAI après avoir travaillé à l'Université Carnegie Mellon aux États-Unis, où il était récemment chef de département associé de recherche au département de machine learning, qui fait partie de l'école d'informatique de Carnegie Mellon. En outre, il est le directeur fondateur du Centre pour le machine learning et la santé (Center for Machine Learning and Health), de l'Université Carnegie Mellon et du Centre médical de l'Université de Pittsburgh. Le professeur Dr. Xing a également été professeur associé invité à l'Université de Stanford et professeur-chercheur invité à Facebook Inc.

Membre reconnu et primé de la communauté IA, le nouveau président de MBZUAI a rédigé ou contribué à plus de 370 articles et rapports de recherche. Ses recherches ont été citées plus de 35 000 fois par des universitaires et des revues spécialisées de premier plan.

Le professeur Dr. Xing est également le fondateur, le président et le scientifique en chef de Petuum, Inc, qui a recueilli plus de 120 millions de dollars de financement depuis 2016 et a été sélectionné comme pionnier technologique du World Economic Forum 2018.

Commentant sa nomination, le professeur Dr. Xing a déclaré : « L'IA est l'une des technologies les plus transformationnelles de notre temps, avec le potentiel d'avoir un impact positif incommensurable sur les économies, les industries et la société. En tant que président de MBZUAI, ma vision est de construire et de permettre à une génération de leaders qui ont la compréhension, l'expertise et les compétences nécessaires pour libérer le plein potentiel de l'IA grâce à la recherche universitaire et aux applications industrielles. C'est un privilège d'avoir l'opportunité de diriger un établissement aussi novateur, et de le faire aux EAU, un pays qui a fait de l'IA une priorité nationale stratégique. »

Depuis son lancement en octobre 2019, le MBZUAI a franchi plusieurs étapes importantes, notamment l'achèvement de son campus ultramoderne à Masdar City et la réussite de son premier cycle d'admission. L'université a récemment étendu les offres d'admission à 101 étudiants pour la première année universitaire commençant en janvier 2021. Les étudiants acceptés dans la première cohorte ont été sélectionnés parmi un groupe d'élite de 2 223 candidats de 97 nationalités différentes. Les étudiants admis proviennent de 31 pays.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1344106/Professor__Dr_Eric_Xing.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1227419/MBZUAI_Logo.jpg

SOURCE Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)