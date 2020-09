La première université de l'IA de deuxième cycle au monde accueille un groupe mondial d'étudiants venant de plus de 30 pays

MBZUAI a prolongé ses offres d'admission pour 101 étudiants de 31 pays pour la première année universitaire débutant en janvier 2021. Au départ, il était prévu d'accepter 50 étudiants, mais en raison du nombre impressionnant de demandes reçues, les offres d'admission ont été étendues à un plus grand nombre d'étudiants. Parmi ces étudiants, 82 ont été admis aux programmes de maîtrise en vision par ordinateur et en apprentissage automatique de l'université, tandis que 19 ont été sélectionnés pour les programmes de doctorat de MBZUAI dans les mêmes domaines.

Les étudiants du premier groupe viennent de partout dans le monde ; 34 % des étudiants admis viennent du Moyen-Orient, 38 % d'Asie, 21 % d'Afrique et près de 10 % des Amériques et d'Europe.

Il y aura également une forte représentation féminine dans la première année universitaire de MBZUAI, avec une proportion de 30 % de femmes parmis les étudiants admis.

Les étudiants admis ont étudié dans certaines des plus grandes universités du monde, y compris des institutions prestigieuses comme l'Université nationale de Singapour, l'Université de Melbourne, l'Université du Wisconsin-Madison, l'Université Purdue, l'Université de York, l'Université du Minnesota, l'Université Queen's de Belfast, l'Université d'État de l'Arizona et l'Université Khalifa aux Émirats arabes unis.

Le professeur Sir Michael Brady, président intérimaire de MBZUAI, a déclaré : « L'université a reçu des candidatures d'étudiants de deuxième cycle exceptionnellement talentueux de près de 100 pays. Ils ont tous des histoires fascinantes et uniques. Avec ce premier groupe incroyablement diversifié, c'est vraiment le monde qui débarque à MBZUAI, créant ainsi un campus multiculturel qui célèbre la diversité et la collaboration internationale. Dès le début, nous espérions que MBZUAI inspirerait le développement de l'IA à l'échelle mondiale. Avec des étudiants du monde entier, tous issus de milieux et de secteurs différents, c'est un bon point de départ pour réaliser le plein potentiel de l'IA et atteindre un progrès positif dans le monde entier. »

Kevin Michael Toner, un étudiant venu d'Irlande participera au programme de maîtrise en vision par ordinateur de l'université. « Aujourd'hui, l'intelligence artificielle redéfinit l'avenir de chaque secteur et a un impact sans précédent sur la vie humaine. À mesure que la demande de formation spécialisée en IA augmente à l'échelle mondiale, rejoindre les rangs d'une université de calibre mondial comme MBZUAI m'aidera à élargir mes horizons et à me constituer un réseau international d'experts du secteur de l'IA. Je me réjouis à la perspective de vivre des expériences pratiques et de profiter des possibilités de recherche, et j'espère pouvoir contribuer à développer des applications concrètes de cette technologie fascinante. »

Avec le premier cycle d'admission terminé avec succès, l'université a récemment commencé à accepter des demandes pour le groupe de l'automne 2021, pour les programmes de maîtrise et de doctorat en vision par ordinateur et en apprentissage automatique. Toutes les conditions d'admission et les dates limites sont indiquées sur le site Web de MBZUAI, mbzuai.ac.ae.

