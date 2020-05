La première université de troisième cycle au monde spécialisée dans la recherche sur l'IA intègre des experts réputés dans son équipe directive

Le Dr Ling Shao a été nommé Directeur général adjoint et Doyen de la MBZUAI. Il dirigera les questions universitaires et de recherche, en veillant à ce que l'université dispense un enseignement supérieur et de la recherche de niveau mondial dans le domaine de l'IA. Outre son rôle à l'université, M. Shao est PDG et scientifique en chef de l'Inception Institute of Artificial Intelligence (IIAI), une organisation internationale de recherche basée à Abou Dhabi et partenaire de la MBZUAI pour le suivi des étudiants en doctorat, l'élaboration des programmes d'études et la collaboration en matière de recherche.

La MBZUAI a également nommé le Dr Behjat Al Yousuf au poste de Directrice générale adjointe chargée de la communication et de la mobilisation. Le Dr Al Yousuf, une experte émiratie parfaitement accomplie, supervisera la mission des partenariats extérieurs de l'université, notamment la communication avec le monde universitaire au sens large, les organismes publics et les partenaires industriels. Elle appuiera le développement et la mise en œuvre d'initiatives de recherche sur l'IA, et développera, supervisera et fournira des services et des prestations de conseil en IA aux organisations des secteurs public et privé, y compris les organismes publics, les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises et les start-up spécialisées dans l'IA.

Concernant ces nominations, le professeur Sir Michael Brady, le Président par intérim de la MBZUAI, a déclaré : « Dès l'origine, notre idée était de créer un établissement d'enseignement supérieur de classe mondiale qui établira de nouvelles normes dans le domaine de l'IA. Avec le Dr Shao et le Dr Al Yousuf, nous renforçons notre équipe directive, ce qui permettra à notre université de devenir un leader mondial dans notre domaine, de fournir aux étudiants le meilleur enseignement possible en matière d'IA et de devenir un éminent partenaire de recherche. »

Le Dr Shao a déclaré : « Premier établissement en son genre à se spécialiser dans la formation et la recherche en matière d'IA, la MBZUAI sera au cœur des sociétés de demain. C'est un privilège de se voir offrir la possibilité de guider la nouvelle génération de leaders en IA. »

Le Dr Al Yousuf a déclaré : « Je suis heureuse de pouvoir contribuer davantage au secteur scientifique et technologique des Émirats arabes unis grâce à la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence. J'ai hâte de tirer parti des capacités de l'université, tout en collaborant avec des entités des secteurs public et privé du pays et d'ailleurs, pour trouver de nouvelles solutions qui feront basculer la société mondiale dans l'ère de l'intelligence artificielle. »

La première année universitaire doit débuter en janvier 2021 et l'université examine actuellement des milliers de candidatures provenant de plus de 80 pays. Le Bureau des inscriptions de l'université enverra bientôt les courriers d'admission.

La MBZUAI dispensera des programmes de niveau Master ès sciences (MSc) et doctorat aux étudiants diplômés du monde entier, tout en mobilisant les décideurs politiques et les entreprises à l'échelon mondial pour que l'IA soit exploitée comme une force de transformation positive.

L'université fournira à tous les étudiants admis une bourse d'études complète, ainsi que des avantages tels qu'une allocation mensuelle, une assurance maladie et un logement. La MBZUAI collaborera avec d'importantes entreprises locales et mondiales pour obtenir des stages et aidera également les étudiants à trouver un emploi.

À propos de la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)

La MBZUAI est le premier cursus universitaire de troisième cycle au monde spécialisé dans la recherche sur l'intelligence artificielle (IA). Créée en octobre 2019 et située à Masdar City (Abu Dhabi), l'université entend donner aux étudiants, aux entreprises et aux pouvoirs publics les moyens de faire progresser l'IA en tant que force mondiale de progrès. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.mbzuai.ac.ae.

