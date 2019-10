La première VAPE EXPO internationale de Dubaï prévue pour mars 2020

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Way Joy, l'organisateur de la Vape expo, a annoncé aujourd'hui que la première Dubaï International VAPE EXPO (« l'EXPO ») aura lieu du 18 au 20 mars 2020 à la Festival Arena By InterContinental, Al Badiya, Dubai Festival City. L'EXPO sera réservée aux groupes d'affaires les 18 et 19 mars et sera ouverte aux consommateurs le 20 mars.

Plus de 120 marques du monde entier, dont SMOK, HANGSEN, INNOKIN, ASMODUS, IVG, JUST FOG et des distributeurs locaux du Moyen-Orient devraient participer à l'EXPO. Les acheteurs, les exposants et les professionnels de l'industrie du vapotage, ou tout individu ou groupe intéressé par cette industrie, sont invités à participer à l'EXPO.

Pour Terry Hu, l'organisateur de l'EXPO et de la première VAPE EXPO de Chine, les Émirats arabes unis et d'autres pays du Moyen-Orient atteindront bientôt un nouvel âge d'or de l'industrie du vapotage, sachant qu'une nouvelle série de normes élaborées par l'Autorité émiratie de normalisation et de métrologie (Authority for Standardization and Metrology ou ESMA) est entrée en vigueur à la mi-avril et légalise la vente et l'utilisation de cigarettes électroniques dans la région.

« Le nouveau règlement publié par l'ESMA signifie que les fabricants, les grossistes et les détaillants sont désormais autorisés à vendre des produits de vapotage dans le pays tant qu'ils respectent les nouvelles normes. », a déclaré Terry Hu. « Nous pouvons également constater que les habitants de la région du Moyen-Orient manifestent un intérêt accru pour le vapotage. Je pense qu'il est temps de s'intéresser à ce nouveau marché. », a-t-il ajouté.

Dans cette optique, l'EXPO a pour objectif de présenter aux consommateurs des régions du Moyen-Orient davantage de marques de produits et de technologies de vapotage bien connues dans le reste du monde, de créer des ponts permettant à davantage de marques d'explorer et de comprendre ce nouveau marché, et de mettre en place une plate-forme communication pour que le public puisse s'informer sur l'industrie du vapotage.

Par conséquent, un Sommet VAPE sera organisé lors de l'Expo de mars 2020 afin d'encourager des discussions et une communication plus ouvertes. Des discours sur la sécurité et la santé du public, le développement de produits et l'analyse de marché, les réglementations et les politiques, ainsi qu'une présentation des marques principales seront organisés lors du Sommet. Les professionnels souhaitant s'exprimer sur les sujets susmentionnés sont invités à contacter Terry Hu pour plus de détails.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.dbvape.com

