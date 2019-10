La presencia de Arena Pharmaceuticals en la semana europea de gastroenterología refuerza su compromiso con la comunidad de enfermedades gastrointestinales

- Nuevos datos de extensión abierta del ensayo de fase 2 OASIS para etrasimod en colitis ulcerosa

- Simposio de desayuno patrocinado por Arena: ¿Las terapias orales cambiarán el panorama del tratamiento de la EII?

- Visite Arena en la sala de exposiciones en el estand núm. 78

SAN DIEGO, 18 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Arena Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ARNA) presentará nuevos datos de extensión de etiqueta abierta del ensayo en Fase 2 OASIS para su candidato a fármaco investigativo etrasimod durante la 25 semana anual europea de gastroenterología (UEG). Etrasimod es un modulador de receptor de esfingosina 1-fosfato (S1P) selectivo, de próxima generación, que se ingiere una vez al día de forma oral en pacientes con colitis ulcerosa (CU) moderada a severamente activa. Arena también presentará datos para olorinab, un agonista completo, altamente selectivo y periférico del receptor 2 de cannabinoides (CB 2 ), en desarrollo para el tratamiento del dolor visceral asociado con enfermedades gastrointestinales (GI). La semana UEG se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre de 2019 en Barcelona, España.

Además de las presentaciones de datos, Arena está patrocinando un simposio de desayuno vía satélite (detalles a continuación) y su exposición se encuentra en el estand núm. 78. Obtenga más información sobre los ensayos clínicos en curso y los planificados en los que trabaja Arena acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y el síndrome del intestino irritable (SII).

Detalles sobre el simposio de desayuno patrocinado por Arena:

Título: ¿Las terapias orales cambiarán el panorama del tratamiento de la EII?

Ponentes: Catedrático Stefan Schreiber (Presidente), catedrática Ailsa Hart, y catedrático Laurent Peyrin-Biroulet

Fecha y hora: Martes, 22 de octubre a las 07:00 CEST

Ubicación: Fira Gran Via, Pabellón 8, Sala A1

Cómo: Obtenga más información y regístrese aquí

Detalles de la presentación de etrasimod:

Título: Eficacia y seguridad a largo plazo del etrasimod para la colitis ulcerosa: resultados de la extensión abierta del estudio Oasis

Fecha y hora de la sesión: Lunes, 21 de octubre de 10:30 a 17:00 CEST

Hora de la presentación: 12:30 a 13:30 CEST

Autora de la presentación: Dra. Séverine Vermeire

Ubicación: Pabellón de presentación 7

Núm. identificativo: P0403

Detalles de la presentación de Olorinab:

Título: Eficacia preclínica y clínica de Olorinab, un agonista completo altamente selectivo, restringido periféricamente del receptor cannabinoide 2 para el tratamiento del dolor visceral en la enfermedad inflamatoria intestinal

Fecha y hora de la sesión: Martes, 22 de octubre de 10:30 a 12:00 CEST

Autor de la presentación: Dr. Peter Higgins

Ubicación: Punto de encuentro

Núm. identificativo: OP212

Acerca de Etrasimod

Etrasimod (APD334), es un modulador de receptor de la esfingosina 1 fosfato (S1P) de una toma diaria, oral y selectivo descubierto por Arena, y que se ha diseñado para ofrecer modulación sistemática de las células locales al centrarse de manera selectiva los subtipos 1, 4 y 5 de receptor S1P. Etrasimod tiene potencial terapéutico para el tratamiento de enfermedades inmunes e inflamatorias tales como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y dermatitis atópica. Se ha demostrado que los receptores S1P están relacionados con la modulación varias respuestas biológicas, entre ellas el tráfico de linfocitos desde los ganglios linfáticos hasta la sangre periférica. Al aislar subpoblaciones de linfocitos en los ganglios linfáticos, hay menos células inmunes circulando en la sangre para dañar los tejidos.

Acerca de Olorinab

Olorinab (APD371) es un agonista oral de receptor cannabinoide 2 (CB 2 ) altamente selectivo, oral, de acción periférica, que está en desarrollo para el tratamiento del dolor visceral asociado con enfermedades gastrointestinales (GI), incluida la enfermedad de Crohn y el síndrome del intestino irritable (SII). La evidencia de que CB 2 se expresa en múltiples tipos de células del tracto gastrointestinal, y modulan la inflamación intestinal y la hipersensibilidad visceral, hacen de CB 2 un objetivo atractivo para el tratamiento del dolor abdominal en los trastornos gastrointestinales.

El etrasimod y el olorinab son compuestos en investigación que no están aprobados para ningún uso en ningún país.

Acerca de Arena Pharmaceuticals

Arena Pharmaceuticals trabaja determinadamente por ofrecer medicamentos novedosos, transformativos a pacientes de todo el mundo con una farmacología y una farmacocinética optimizadas. La cartera propietaria de Arena incluye muchos bienes potenciales, los mejores de su clase, con un amplio uso clínico. Etrasimod (APD334), con un potencial amplio de usos en enfermedades inmunes e inflamatorias, está en fase de evaluación, y está siendo probado en programas clínicos de etapas posteriores para colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn, además de en programas para otras indicaciones tales como dermatitis atópica. Arena también está evaluando olorinab (APD371) en un programa de fase 2 para el tratamiento de dolor gastrointestinal. Arena continúa evaluando otros candidatos a fármacos en etapa de investigación y desarrollo anteriores, incluido APD418 para la insuficiencia cardíaca descompensada.

Arena tiene acuerdos y colaboraciones adicionales, entre ellas, una colaboración con United Therapeutics (ralinepag en un programa fase 3 para hipertensión arterial pulmonar), Everest Medicines Limited (etrasimod en China continental y varios países asiáticos), Boehringer Ingelheim International GmbH (objetivo confidencial: preclínico), Outpost Medicine, LLC (objetivo confidencial: preclínico) y Eisai Co., Ltd y Eisai Inc. (BELVIQ®, un producto comercializado).

Declaraciones de futuro

Algunas de las declaraciones del presente comunicado de prensa son declaraciones de futuro que implican varios riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones de futuro pueden ir acompañadas de términos tales como "será", "planificado", "diseñado para", "potencial", "en desarrollo para", "guiado hacia", "en potencia", "evaluando", o términos de significado similar o que podrían identificarse como términos no relacionados con hechos históricos o actuales. Dichas declaraciones de futuro incluyen, sin limitarse, declaraciones acerca de la participación de ARENA en la Semana UEG, inlcuido el simposio de desayuno, las presentaciones de datos y la cabina; la oportunidad, desarrollo y potencial de etrasimod y olorinab; la motivación de Arena; y el potencial de los bienes, programas, licencias y colaboraciones de Arena. En relación con dichas declaraciones, Arena reclama la protección de la Ley de Reforma de Litigios Privados y Valores de 1995. Los eventos y resultados pueden diferir sustancialmente de las expectativas de Arena. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas incluyen los divulgados en las presentaciones de Arena ante la Comisión de Bolsa y Valores. Estas declaraciones a futuro representan el juicio de Arena en el momento de este lanzamiento. Arena renuncia cualquier intento u obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, que no sean las requeridas por la ley aplicable.

