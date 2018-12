La primera Cumbre de Liderazgos Hispanos en las Naciones Unidas concluye con un llamado a la unidad de la población hispana para liderar el cambio en 2020

Los tres puntos que los líderes acordaron prioritarios para la agenda de la población hispana en los Estados Unidos son: acceso a la formación académica, educación financiera y mejora de la imagen de la comunidad hispana y latina.

"Recordaremos esta cumbre y su función como espacio para la elaboración de una agenda común como el acto electoral inicial que nos impulsa como una sola comunidad hispana en concordancia", dijo Claudia Romo Edelman, fundadora del grupo organizador de la cumbre, la fundación no lucrativa We Are All Human que promueve la igualdad, la diversidad y la inclusión.

El diálogo durante la cumbre se enriqueció con las perspectivas aportadas por los resultados del Estudio de Opinión Hispana recientemente encomendado por We Are All Human. A cargo de Zeno Group, empresa internacional de comunicaciones, el estudio evalúa una encuesta realizada con más de 2,500 personas hispanas mayores de 14 años y analiza las respuestas de quienes se identificaron como estadounidenses de primera y segunda generación, así como personas pertenecientes a la generación Z, millenials, generación X, baby boomers y adultos mayores.

Un hallazgo clave de la investigación de Zeno es que 77% de las personas hispanas y latinas encuestadas se mostraron sorprendidas al enterarse, durante el sondeo, de al menos uno de los recientes logros de su comunidad.

"Nuestra investigación afirma que las relevantes aportaciones de la población hispana en los Estados Unidos son sistemáticamente subestimadas e ignoradas, incluso entre muchos hispanos", señaló Romo Edelman. "Los líderes que asistieron a nuestra cumbre coincidieron en que esa realidad ya no es aceptable y debemos revertirla para concretar nuestro auténtico potencial como la comunidad diversa más numerosa del país".

Otros líderes insistieron en la necesidad de aumentar la influencia de la comunidad hispana en los Estados Unidos al tiempo que el hashtag de la cumbre del 10 de diciembre, #HispanicSummit2018, se convirtió en tendencia número uno en Twitter tanto en Dallas como en Nueva York.

"Necesitamos decir al mundo que somos latinos y somos estadounidenses", dijo Sol Trujillo, una de las primeras CEO hispanas en los Estados Unidos y directora de la iniciativa Latino Donor Collaborative, durante su discurso inaugural.

Henry Cisneros, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y ex alcalde de Texas, añadió: "2020 tiene que ser el año del surgimiento latino en la política estadounidense".

"[Los hispanos] debemos encargarnos de que nuestras historias lleguen a la gente: productores, autores y todas las personas dedicadas a la narrativa, desde la concepción hasta la ejecución, necesitan entender que las historias hispanas son historias [estadounidenses]", dijo Hugo Balta, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, en el marco del panel sobre el papel de los medios en la percepción de la población hispana durante la cumbre.

En el sitio web de We Are All Human podrá revisar la recapitulación de la Cumbre de Liderazgos Hispanos y seguir la labor de esta organización con miras a consolidar la unidad de la población hispana hacia 2020.

Acerca de la Cumbre de Liderazgos Hispanos

La Cumbre de Liderazgos Hispanos es un evento no partidista que busca trascender intereses y percepciones sectoriales derivadas de las elecciones intermedias de noviembre a fin de analizar y reflexionar sobre aquello que une a las numerosas comunidades hispanas y latinas en los Estados Unidos, y acerca de lo que se necesita para cerciorarse de que se comprenda su importancia para el futuro del país. Las siguientes organizaciones figuraron en lista de patrocinadores del evento:

Patrocinadores oro: AT&T Business, Dairy Management Inc, Greenberg Traurig, HARMAN, Microsoft, ULTA Beauty. Patrocinadores plata: Chevron, PepsiCo, Western Union. Patrocinadores bronce: Aflac, APCO, Alzheimer Association, Colgate, Viacom, Walmart, además de Hispanic Executive & The Alumni Society, HACE, Cultura Colectiva, Zeno Group.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a promover la agenda a favor de la equidad, la diversidad y la inclusión.

En octubre de 2018, We Are All Human presentó los resultados de su Estudio de Opinión Hispana sobre el panorama de la comunidad hispana/latina en los Estados Unidos al explorar percepciones de política, negocios, educación y valores personales. Zeno Group , empresa internacional de comunicaciones, llevó a cabo el Estudio de Opinión Hispana en línea del 15 al 19 de septiembre de 2018 y encuestó a más de 2,500 personas hispanas/latinas de al menos 14 años y de todos los rincones de los Estados Unidos.

Si desea más información visite www.WeAreAllHuman.org.

Contactos:

Michelle Cooprider

Michelle@weareallhuman.org

Mary Ann Schoppman

MaryAnn.Schoppman@ZenoGroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797689/We_Are_All_Human_Claudia_Romo_Edelman_at_Hispanic_Leadership_Summit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797690/We_Are_All_Human_Panel.jpg

FUENTE We Are All Human

SOURCE We Are All Human