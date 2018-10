La primera Exposición Internacional de Importaciones de China abre el 5 de noviembre con foco en la fabricación inteligente

Bajo el tema de "Nueva era, futuro compartido" y en respaldo del programa "Hecho en China 2025" del país, la Expo establecerá un área de exhibición de equipos inteligentes y de alta gama para ofrecerles a las empresas de equipos técnicos y fabricación inteligente líderes en el mundo una plataforma para mostrar su tecnología de avanzada y procurar acuerdos de cooperación.

La Expo mostrará el estado de China como usina global de fabricación, cuya producción representa el 20% del total mundial, además de ser uno de los mayores mercados mundiales de consumidores de equipos.

Asistirán expositores de diversos campos, tales como inteligencia artificial, automatización y robótica industrial, fábricas digitales, Internet de las cosas, procesamiento de materiales y equipos de moldeo, partes industriales, dispositivos tecnológicos para información y comunicación, equipos para ahorro de energía y protección ambiental, equipos eléctricos con nuevas energías, equipos de tecnología aeroespacial, equipos de transmisión de energía y tecnología de control, e impresión en 3D, entre otros. Muchos productos harán también su debut mundial en la Expo.

Cubriendo un área de 60.000m2, el área de exhibición de equipos inteligentes y de alta gama albergará a expositores de más de 60 corporaciones líderes, en su mayoría de Europa, los Estados Unidos y Japón. Entre los expositores se incluyen ocho de las 10 principales compañías de máquinas herramienta con las mejores ventas del sector, y cuatro de las cinco principales compañías de herramientas de corte que están a la cabeza de las ventas. Más de 10 equipos de máquinas herramienta se exhibirán por primera vez en China, Asia o alrededor del mundo. Según estadísticas del Comité de la Exposición Internacional de Importaciones de China, la muestra de equipos inteligentes y de alta gama ha recibido una generalizada atención por parte de los compradores.

Firmas tecnológicas líderes en el mundo también están listas para presentar productos nuevos en la Expo. Philips, por ejemplo, presentará un nuevo producto alimentado por tecnología de comunicación por luz visible. La tecnología puede lograr una conexión de banda ancha de alta velocidad de 30 megabits por segundo, lo que equivale a ver dos películas al mismo tiempo, mientras se hacen llamadas por vídeo. En la actualidad, esta tecnología se ha estado utilizando en algunos lugares donde no se puede instalar WIFI.

GF de Suiza exhibirá seis equipos innovadores, entre los que se incluyen un centro de maquinado de alta precisión de cinco ejes, diseñado para producir partes de precisión, y una luz láser de femtosegundo accionada por una tecnología de procesamiento en micrones.

La Expo además organizará una serie de actividades relevantes para expositores y compradores, entre las que se incluyen foros económicos y de comercio, reuniones para vinculaciones de empresas, seminarios por industria y lanzamientos de nuevas tecnologías y productos, entre otras.

Acerca de China International Import Expo

La China International Import Expo (CIIE, Exposición Internacional de Importaciones de China), organizada por el comité de la Exposición Internacional de Importaciones de China y National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, es patrocinada en forma conjunta por el Ministerio de Comercio de la República Popular China y el Gobierno Municipal Popular de Shanghái. Es la primera exposición en su tipo, y cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales que incluyen a la OMC, la UNCTAD y la ONUDI.

