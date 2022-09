LA PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO, LIZ TRUSS, CONCEDE ENTREVISTAS EN EL EMPIRE STATE BUILDING

Primera visita de un primer ministro del Reino Unido al Empire State Building desde Churchill

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) recibió hoy a la primera ministra del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Liz Truss, para sus primeras entrevistas con los medios.

Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, es entrevistada en el Mirador de la planta& 102 del Empire State Building. (PRNewsfoto/Empire State Realty Trust, Inc.)

El Empire State Building fue la primera parada de Truss en su recorrido inicial por los Estados Unidos como primera ministra del Reino Unido. Truss es la primera primera ministra del Reino Unido en visitar el Mirador del Empire State Building desde la visita de Winston Churchill en 1932. Anthony E. Malkin, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust, le dio la bienvenida a la primera ministra y la acompañó a través del Mirador del Empire State Building hasta sus entrevistas, que tuvieron lugar en la planta 102 del Mirador.

"Nos complace darle la bienvenida a Su Excelencia en su primer recorrido por los Estados Unidos como primera ministra del Reino Unido", declaró Malkin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903846/Z9R5298_d1faf121_e6b5_4b89_a5ef_f1936bb9c4a3.jpg

FUENTE Empire State Realty Trust, Inc.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.