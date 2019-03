La primera plataforma universal de soluciones para drones del mundo es el centro de la atención en la Cumbre Global de Terra Drone

La plataforma universal de soluciones para drones desarrollada por Terra Drone coloca a estas empresas del grupo entre un grupo élite de proveedores líderes a nivel mundial de soluciones tecnológicas para drones, y abre nuevas avenidas para la colaboración y la adquisición de clientes. Dirigida a facilitar el crecimiento de la industria de los drones en su conjunto, la plataforma aprovechará soluciones revolucionarias centradas en el cliente para resolver los problemas industriales más complejos, tanto para los sectores público y privado.

Las tecnologías exclusivas de las empresas del grupo que se pusieron de relieve durante la Cumbre Global Terra Drone incluyeron tanto hardware como software, y cada conjunto de soluciones excepcionales y diferenciadas está destinado a satisfacer las necesidades precisas de diversas industrias como petróleo y gas, electricidad, minería, construcción, servicios públicos, etc. Terra Drone Japan también aportó sus propias capacidades exclusivas con Terra Lidar, para uso en prospección de alta precisión, tecnología de navegación automática para la inspección de recursos e implementación in situ de sistemas de gestión de tráfico no tripulado (UTM, por sus siglas en inglés).

Nejc Trost, de C-Astral, en Eslovenia, señaló: "Durante los últimos 11 años, C-Astral se ha enfocado con éxito hacia el desarrollo tecnológico de avanzados sistemas para UAV eléctricos pequeños y de gran resistencia. Ahora, esperamos colaborar dentro del Terra Group para fortalecer nuestras ventas globales y nuestra red de soporte. También estamos entusiasmados por los efectos sinérgicos que se derivan de la utilización de sistemas desde dentro del grupo para impulsar nuestras actividades de investigación y desarrollo y adaptarnos a las oportunidades de los mercados más exigentes".

En el transcurso del pasado año, Terra Drone desarrolló lazos comerciales globales a un ritmo sin precedentes. Con más de 20 empresas del grupo ya incluidas en su red, Terra Drone ahora busca colaborar con socios que poseen tecnologías de vanguardia para drones y con proveedores líderes de servicios de drones en cada país. Para obtener más información, o para unirse a este exclusivo grupo, favor de comunicarse con info.jp@terra-drone.co.jp.

