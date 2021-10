La principale tendance de la Spielwarenmesse 2022 : Toys go Green

Made by Nature : Bamboo, Cork & Co.

Les jouets en bois, tels que les blocs de construction ou les jeux de tri, ont depuis longtemps leur place dans la chambre de nombreux enfants. La section « Made by Nature » montre que les jouets peuvent également être fabriqués à partir de divers autres matériaux naturels. L'éventail des matières premières issues de la nature est varié. Il s'agit notamment du maïs, du caoutchouc, du bambou, de la laine et du liège.

Inspired by Nature : les plastiques du futur

Le segment « Inspired by Nature » traite également des matières premières renouvelables. Les ressources fossiles telles que le pétrole brut, le charbon ou le gaz naturel sont principalement utilisées pour la production de plastiques. Cette catégorie de produits prouve qu'il existe une autre voie. Elle présente des jouets qui sont produits à partir de plastiques biosourcés et protègent ainsi l'environnement.

Recycle & Create : de l'ancien au nouveau

Les produits durables sont également à l'honneur dans la catégorie « Recycle & Create ». D'une part, elle présente des jouets qui ont été créés à partir de matières premières recyclées. En outre, la section se concentre sur la création de nouvelles idées de jeu grâce à l'upcycling.

Discover Sustainability : apprendre par le jeu

Les jouets aident les enfants à comprendre des questions complexes de manière simple et vivante. Ces produits sont au cœur de l'initiative « Discover Sustainability ». Ce segment présente des jouets qui expliquent de manière ludique des sujets tels que l'environnement et le climat et vont ainsi sensibiliser les enfants.

L'espace spécial « Toys go Green » dans le hall 3A présente des jouets qui correspondent aux dernières tendances. Quatre espaces thématiques invitent les détaillants et les acheteurs à découvrir et à essayer les produits. La surface dédiée fournit également des connaissances de base synthétiques sur la thématique de la durabilité. À côté, dans le Toy Business Forum, les participants de l'industrie pourront également en savoir plus sur le thème « Toys go green » grâce à des conférences quotidiennes tenues par des experts du secteur.

De courts articles sur le sujet de la durabilité ainsi que des exemples de pratiques optimales sont disponibles sur le site web www.spielwarenmesse.de/en/toysgogreen.

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. L'événement professionnel constitue une plateforme unique de communication et de commande pour les exposants nationaux et internationaux. La présentation de nouveautés et l'aperçu des activités du secteur entier représentent un précieux répertoire d'informations pour le commerce spécialisé du monde entier dans le cadre de l'étude annuelle du marché. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du Spielwarenmesse® : du mercredi 2 au dimanche 6 février 2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659179/Spielwarenmesse_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659181/Spielwarenmesse_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659182/Spielwarenmesse_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1659183/Spielwarenmesse_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1659178/Toys_go_Green_Logo.jpg

Related Links

https://spielwarenmesse.de



SOURCE Spielwarenmesse eG