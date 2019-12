La procédure de sélection de la ville hôte des Gay Games XII 2026 va commencer

SAN FRANCISCO, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Federation of Gay Games (FGG), www.GayGames.org, annonce que la procédure de communication des offres pour l'organisation des Gay Games XII 2026 a commencé. Les villes qui souhaitent organiser le plus grand événement sportif et culturel au monde ouvert à tous sont invitées à s'adresser à FGGBids@GayGames.net en vue d'obtenir plus d'informations sur cette procédure et pour l'entamer. Des informations officielles, y compris des détails sur le calendrier et le processus, sont disponibles sur www.GayGames.org. La date limite pour le dépôt d'une demande officielle d'information FGG est fixée au 21 février 2020, à 23 h 59 (heure du Pacifique).

Les Gay Games sont ouverts à tous et, depuis leur lancement en 1982, ils continuent de perpétuer l'héritage du changement des attitudes culturelles, sociales et politiques avec les LGBTQ+. Un principe fondamental de la Federation of Gay Games est « Participation, Inclusion and Personal Best™ » (participation, inclusion et meilleur de soi). Ces principes seront concrétisés la prochaine fois en 2022 au Gay Games 11 à Hong Kong. Il n'a jamais été aussi important de défendre les droits des communautés LGBTQ+ à travers le monde.

Les retombées financières positives pour la ville hôte des Gay Games sont évidentes, comme le montrent les chiffres clés des retombées économiques des Gay Games X 2018 à Paris :

Retombées économiques totales : 117,9 millions de dollars.

Les locaux et les non-locaux ont contribué au total 72,7 millions de dollars à l'économie, dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration et des divertissements, des voyages et d'autres nécessités, et du tourisme.

45,8 millions de dollars supplémentaires ont été générés en revenus locaux – soit à peu près l'équivalent de 1 429 emplois à temps plein.

40 % des participants locaux ont précisé qu'ils se seraient rendus en dehors de Paris (France) pour participer aux Gay Games , et dépenser 9,2 millions de dollars dans une autre région.

À propos de la Federation of Gay Games

Les Gay Games ont été conçus par le Dr Tom Waddell, un décathlète olympique, afin de responsabiliser des milliers d'athlètes et d'artistes LGBTQ+ grâce au sport, à la culture et à la camaraderie. Ils ont été organisés pour la première fois à San Francisco en 1982. Ils ont ensuite été organisés à San Francisco (1986), Vancouver (1990), New York (1994), Amsterdam (1998), Sydney (2002), Chicago (2006), Cologne (2010), Cleveland+Akron (2014) et Paris (2018). Les Gay Games 11 seront organisés à Hong Kong en 2022. Rendez-vous sur www.gaygameshk2022.com pour plus d'informations.

