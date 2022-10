La prochaine édition de l'UBBF 2022 sera consacrée à l'évolution vers l'ultra-haut débit 5.5G

BANGKOK, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Du 27 au 28 octobre de cette année, le 8ème Forum sur l'ultra-haut débit (UBBF) co-organisé par la Commission des Nations Unies pour le haut débit et Huawei se tiendra à Bangkok, en Thaïlande. Ce forum réunira les principaux opérateurs mondiaux, les chefs de file de l'industrie, les organismes de réglementation et de normalisation, les alliances industrielles et plus encore, et se concentrera sur le thème « Progresser vers l'ultra-haut débit 5.5G ». Il analysera en profondeur les opportunités commerciales que les réseaux ultra-haut débit apporteront au développement numérique des foyers et des industries, et explorera l'évolution et les directions de développement de l'innovation du secteur des réseaux fixes pour les 5 à 10 prochaines années.

De nouveaux jalons dans l'industrie de l'ultra-haut débit

Actuellement, les grands déploiements réalisés pour la 5G sont visibles dans toutes les industries, et les applications telles que la maison intelligente, le campus intelligent et l'usine intelligente changent profondément le travail et la vie des gens. En tant qu'infrastructure numérique la plus importante, les connexions ultra-haut débit sont essentielles au développement numérique des foyers et des industries. De plus, les industries passent maintenant de la 5G à la 5.5G, et les nouvelles applications numériques ont des exigences accrues en matière de connectivité, comme l'omniprésence de l'ultra-haut débit, des clouds multiples et une puissance de calcul diversifiée, le tout de haute qualité, ce qui entraîne les connexions à domicile et en entreprise vers l'ère de la 10G. Pour atteindre l'ultra-haut débit 5.5G, les capacités du réseau passeront d'un niveau opérateur à un niveau industriel, un plus grand nombre d'entreprises migreront sur le cloud et se connecteront intelligemment à plusieurs clouds, et les limites du service s'étendront au-delà de la connectivité à la détection. L'ultra-haut débit 5.5G atteindra de nouveaux jalons de l'industrie à très haut débit, créera des opportunités d'affaires et accélérera le progrès vers un monde intelligent.

Au salon UBBF 2022, Huawei travaillera avec des partenaires de l'industrie mondiale pour définir les générations de l'industrie des réseaux fixes, analyser l'ADN de la réussite des entreprises et stimuler le développement de l'industrie.

Les leaders de l'industrie se réunissent pour des discussions approfondies sur l'ultra-haut débit 5.5G

Au cours de ce forum d'une durée de deux jours, plus de 30 leaders de l'industrie issus d'organisations de normalisation et de réglementation, d'organisations d'analystes et d'opérateurs de premier plan se réuniront à Bangkok, en Thaïlande, pour explorer en profondeur le développement et les pratiques commerciales de l'industrie de l'ultra-haut débit.

Au cours de deux allocutions, axées respectivement sur l'industrie et les entreprises, ainsi que trois sommets de l'industrie, tous les participants se réuniront pour discuter et définir les orientations d'évolution et les normes techniques clés de la F5.5G et du Net5.5G, et partager des idées sur l'énorme espace de marché et les réussites apportées par la numérisation à domicile et dans l'industrie. Ils évoqueront également les derniers points de vue de l'industrie, tels que le réseau optique entièrement écologique, le réseau cloud intelligent et le réseau de conduite autonome (ADN). Et ce n'est pas tout : cinq livres blancs du secteur seront également publiés pour offrir un aperçu approfondi des tendances et des orientations stratégiques de développement de l'industrie de l'ultra-haut débit au cours des 5 à 10 prochaines années.

Expérimentez en direct les dernières solutions et les pratiques commerciales à succès

L'UBBF 2022 disposera de trois zones d'exposition dans le hall d'exposition numérique couvrant plus de 1000 m2 — le hall d'exposition des solutions, la zone du futur et la zone de l'écosystème — afin de présenter aux participants les dernières innovations technologiques et les solutions les plus récentes, couvrant la FTTR, une base pour maison intelligente entièrement optique, une ligne privée industrielle en tranches, le réseau de support IP intégré 5.5G offrant la meilleure expérience possible, le 400G, l'évolution du GPON nouvelle génération vers le 50G PON et le L3 ADN. En outre, ces zones d'exposition montreront les pratiques réussies des opérateurs dans la connexion multi-cloud, le haut débit gigabit, l'Internet industriel et la construction de réseaux rapides pour les foyers et les entreprises, ainsi que la présentation systématique des dernières tendances de développement, des normes et des progrès du secteur.

Lors de l'UBBF de cette année, Huawei travaillera avec les principaux opérateurs en Thaïlande pour partager les cas de réussite dans le déploiement réel de réseaux tout-optiques et du Cloud-Network 2.0. Les participants pourront expérimenter sur place les derniers et véritables services FTTR (pour une maison intelligente entièrement optique), OTN (ligne privée haut de gamme), Cloud-Network Express, Qiankun Cloud-Network Express et les services administratifs de campus sans fil.

