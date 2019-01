La producción de Toyota en Norteamérica alcanzó casi 2 millones de vehículos en 2018

"Cada pieza y cada vehículo que sale de la línea de producción refleja nuestro compromiso con la seguridad, la calidad, el valor y, sobre todo, nuestra pasión por superar las expectativas de los clientes", dijo Chris Reynolds, director general de administración de la división de Manufactura y Recursos Corporativos de Toyota Motor North America. "Nuestro éxito continuo se debe al trabajo arduo y a la dedicación de los miembros del equipo en nuestras 14 plantas de fabricación en Norteamérica".

La 15ª planta de fabricación de Toyota, una empresa conjunta con Mazda, se inaugurará en Huntsville, Alabama, en 2021.

Hitos de 2018

En 2018, cinco de las 10 plantas de fabricación de la empresa en Estados Unidos continuaron con la ejecución de una inversión de $373.8 millones en un tren motriz híbrido anunciado en 2017. La inversión también incluyó la implementación de la nueva arquitectura global Toyota New Global Architecture ( TNGA ) de la compañía en la planta de Toyota Motor Manufacturing en Alabama. Otros elementos de la inversión incluyen:

Producción de transejes híbridos en Toyota Motor Manufacturing, West Virginia

Expansión de la capacidad del motor de 2.5 litros en Toyota Motor Manufacturing, Kentucky

Aumento de la producción de bloques de motor de 2,5 litros en la planta de Bodine en Troy, Missouri

Producción de cajas y carcasas de transejes híbridos y bloques de motor de 2.5 litros en las instalaciones de Bodine en Jackson, Tennessee

También se realizaron inversiones continuas en: Toyota Motor Manufacturing, Indiana, que está ejecutando una inversión de $600 millones en la TNGA para aumentar la producción de la línea Highlander; y en Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, donde se han destinado $1,330 millones para modernizaciones a la TNGA y para un taller de pintura totalmente nuevo.

Otros logros:

La planta de Bodine en Jackson, Tennessee , celebró su 15º aniversario en septiembre.

, celebró su 15º aniversario en septiembre. Toyota Motor Manufacturing, San Antonio , celebró su 15º aniversario en octubre.

, celebró su 15º aniversario en octubre. Comienzo de la construcción de la planta conjunta de Toyota con Mazda en Alabama , por un valor de $1,600 millones. La planta tendrá una capacidad de 300,000 vehículos y empleará a 4,000 personas. (La inversión de Toyota es de $800,000 con planes para construir 150,000 vehículos Corolla.)

, por un valor de millones. La planta tendrá una capacidad de 300,000 vehículos y empleará a 4,000 personas. (La inversión de Toyota es de con planes para construir 150,000 vehículos Corolla.) Premios a la calidad JD Power Plant Quality Awards: Toyota Motor Manufacturing, Cambridge North, Ontario , Canadá (línea Corolla), recibió el premio JD Power Plant Award "Gold" a la calidad inicial, junto con Toyota Motor Manufacturing, Kentucky (línea Lexus ES), lo que representa el decimocuarto premio JD Power Plant Quality Award otorgado a TMMK. Además, Toyota Motor Manufacturing de Cambridge South, Ontario , Canadá (línea Lexus RX), recibió el premio JD Power Plant Award "Bronze", al igual que Toyota Motor Manufacturing, Indiana , por su línea Highlander y Sequoia.

Toyota produce 13 modelos en Norteamérica incluyendo: Avalon, Camry, Corolla, Highlander, RAV4, Sequoia, Siena, Tacoma, Tundra, Lexus RX 350, Lexus ES 350, Yaris y Yaris iA. Toyota emplea directamente a más de 47,000 personas.

Producción de vehículos de Toyota en Norteamérica Lugar de fabricación Modelo 2018 2017 Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. (TMMK) Avalon 27,154 34,149 Avalon Hybrid 7,741 5,485 Camry 323,801 316,272 Camry Hybrid 27,848 22,990 ES 350 43,680 41,657 Total 430,224 420,553 Toyota Motor Manufacturing, Indiana, Inc. (TMMI) Highlander 275,758 255,612 Highlander Hybrid 17,331 19,150 Sequoia 12,548 11,871 Sienna 116,757 125,805 Total 422,394 412,438 Toyota Motor Manufacturing, Mississippi, Inc. (TMMMS) Corolla 136,108 163,832 Total 136,108 163,832 Toyota Motor Manufacturing, Texas, Inc. (TMMTX) Tacoma 123,338 129,955 Tundra 129,551 136,768 Total 252,889 266,723 Toyota Motor Manufacturing Canada, Inc. (TMMC) Corolla 188,910 210,073 RX 350 81,829 104,750 RX 350 Hybrid 15,183 9,079 RAV4 211,432 247,633 Total 497,354 571,535 Toyota Motor Manufacturing de Baja California (TMMBC) Tacoma 156,335 104,622 Total 156,335 104,622 Mazda Motor Manufacturing de México S.A. de C.V. (MMVO) Toyota Yaris / Yaris iA 39,926 44,020 Total 39,926 44,020 Producción total de vehículos Total general 1,935,230 1,983,723

Producción de motores de Toyota en Norteamérica en 2018 Lugar de fabricación Motor 2018 Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. (TMMK) 4-cilindros* 313,367 V6 217,528 Total 530,895 Toyota Motor Manufacturing, West Virginia, Inc. (TMMWV)* 4-cilindros 356,681 V6 256,894 Total 613,575 Toyota Motor Manufacturing, Alabama, Inc. (TMMAL) 4-cilindros 208,225 V6 265,031 V8 142,307 TNGA 13,823 Total 629,386 Producción de motores total Total general 1,773,856

* La producción total de transmisiones automáticas de 4 y 6 velocidades de TMMWV para 2018 fue de 358,243.

Otras instalaciones de fabricación de Toyota que son de su propiedad incluyen: Bodine Aluminum, Inc. en Tennessee y Missouri, que fabrica bloques de motor, culatas y soportes de motor en aluminio; Toyota Auto Body California (TABC), Inc. de Long Beach, que produce piezas estampadas / soldadas y columnas de dirección; y Canadian Auto Parts Toyota, Inc. (CAPTIN) en Delta, Columbia Británica, que fabrica ruedas de aluminio; todas ellas producen componentes en Norteamérica, pero no se incluyen en las cifras de producción anuales.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE: TM) ha formado parte del tejido cultural de Estados Unidos y Norteamérica durante más de 60 años, y está comprometida con potenciar la movilidad sostenible y de próxima generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus. Durante ese tiempo, Toyota ha creado una tremenda cadena de valor, ya que nuestros equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de clase mundial de más de 38 millones de autos y camionetas en Norteamérica, donde operamos 14 plantas de fabricación (10 en Estados Unidos) y empleamos de manera directa a más de 47,000 personas (más de 37,000 en Estados Unidos). Nuestros 1,800 concesionarios en Norteamérica (casi 1,500 en Estados Unidos) vendieron más de 2.7 millones de autos y camionetas (2.4 millones en Estados Unidos) en 2018, y cerca del 87 por ciento de todos los vehículos Toyota vendidos durante los últimos 16 años todavía están en funcionamiento.

A través de la campaña "Start Your Impossible", Toyota destaca la manera en que se asocia con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los desafíos más urgentes que enfrenta nuestra sociedad en materia de movilidad. Creemos que cuando la gente tiene libertad de movimiento, todo es posible. Para obtener más información sobre Toyota, visite el sitio www.toyotanewsroom.com

Para preguntas de los medios:

Línea telefónica para los medios de Toyota

469-292-5100

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/815653/Toyota_2018_Camry.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439685/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg

FUENTE Toyota Motor North America

Related Links

http://www.toyotanewsroom.com



SOURCE Toyota Motor North America