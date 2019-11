La production d'énergie PV pour stimuler la transition écologique mondiale

M. Li Zhenguo s'est joint à la discussion avec Adam Lashinsky, rédacteur en chef de Fortune, Gregor Theisen, associé principal de McKinsey et Annie Young-Scrivner, PDG de Godiva, ainsi que de nombreux autres chefs d'entreprise. Ils ont partagé leurs options sur les dynamiques de croissance du marché chinois et les défis auxquels sont confrontés les entreprises en Chine.

Le président Li Zhenguo, ainsi que quelques chefs d'entreprise invités, a pris la parole au nom du secteur photovoltaïque, il a déclaré qu'il était prêt à porter la voix du nouveau secteur de l'énergie en plein essor de la Chine, il a également appelé à un soutien accru des chefs d'entreprise mondiaux pour un développement coopératif de l'énergie solaire industrielle . M. Li a déclaré qu'il souhaitait que le monde utilise l'énergie solaire comme moteur de la transformation verte mondiale.

Une croissance axée sur l'innovation peut permettre à l'industrie photovoltaïque de mieux soutenir le développement durable mondial

La croissance durable est depuis longtemps au centre des préoccupations des chefs d'entreprise mondiaux, l'attention se concentre particulièrement sur les moyens de relever les défis croissants posés par le changement climatique. Comme les perspectives économiques mondiales sont de plus en plus imprévisibles, les moyens des entreprises pour trouver un équilibre entre la croissance et leurs engagements écologiques est un sujet clé du Fortune Global Forum. A ce propos, M. Li Zhenguo a déclaré que les sources d'énergie propres, comme les énergies solaires, seront de puissantes solutions pour lutter contre le problème climatique.

Li a ajouté que ralentir les mesures de lutte contre le changement climatique en raison de la décélération de l'économique mondiale n'est pas le meilleur choix, et que l'augmentation des émissions de carbone aura un impact considérable sur la croissance économique. M. Li a déclaré que les technologies photovoltaïques étant en constante évolution, l'énergie solaire est devenue la source d'énergie la plus économique dans certains pays et régions du monde. « De cette façon, a-t-il ajouté, il est important d'établir un nouveau système énergétique, centrée sur l'énergie propre. C'est une solution réaliste pour résoudre le dilemme entre croissances économiques et questions climatiques. »

M. Li Zhenguo a précisé son propos en partageant quelques statistiques : « le coût de l'énergie solaire a diminué de 90% au cours des 10 dernières années, grâce à la modernisation de la technologie, des moyens de fabrication et des modèles économiques ». Il a ajouté que dans certaines régions du Moyen-Orient, le prix de l'énergie solaire est actuellement, en moyenne, inférieur à 2 cents USD par kilowattheure, et tombera en dessous de 1 cent par kWh dans 10 ans. Et même en Europe, à l'avenir, les prix de l'énergie solaire baisseront à un prix de 2 à 3 cents le kWh. « Cela signifie que, dans un court laps de temps, l'énergie solaire deviendra la source d'énergie la plus économique dans la plupart des régions du monde» a déclaré M. Li.

Une voix de Chine : Le concept d'énergie verte de LONGi (« solaire pour le solaire ») attire l'attention

M. Li affirme qu'il a constaté de nombreux changements dans l'économie chinoise, en particulier la transformation en cours du secteur de l'énergie et de l'ensemble du secteur manufacturier. « Dans de nombreux domaines, la Chine est aujourd'hui leader mondiale », dit-il, « tout en maintenant sa croissance, le gouvernement et les entreprises chinois accordent désormais une plus grande attention à la protection de l'environnement et à l'écologie ».

Dans le nouveau secteur de l'énergie, en particulier l'industrie photovoltaïque, LONGi et de nombreuses autres entreprises sont non seulement devenus les acteurs principaux de la croissance mondiale de l'industrie grâce notamment aux progrès technologiques, mais ont aussi beaucoup été remarqués par leur approche du développement durable. M. Li a indiqué que depuis 2015, le groupe LONGi a délocalisé une partie de ses installations de production dans la province du Yunnan, dans le sud de la Chine, des régions alimentées par de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, vers des régions qui sont principalement alimentées par l'énergie hydraulique. Il a déclaré que la fabrication de produits énergétiques propres utilisant de l'énergie « sale » n'est pas une solution durable, c'est pourquoi le groupe LONGi espère produire davantage de produits énergétiques propres en utilisant de l'énergie propre.

M. Li Zhenguo a partagé son initiative « Solar for Solar » avec les chefs d'entreprise. Il dit qu'à l'avenir, LONGi fabriquera des panneaux solaires à partir de l'énergie solaire. Ce procédé deviendra un procédé de fabrication à faibles émissions, voire à émissions nulles. Il a déclaré que « Solar for Solar » aidera à optimiser le système énergétique mondial, et LONGi groupe continuera à contribuer à la croissance durable et écologique du monde.

En tant que fabricant leader de panneaux solaires, le groupe LONGi a beaucoup investi en R&D. M. Li a déclaré qu'afin de stimuler la croissance par l'innovation, les investissements en R&D représentent maintenant de 5 % à 7 % des revenus annuels de LONGi, soit beaucoup plus que la moyenne de l'industrie.

Au cours de sa visite en Europe, M. Li rencontrera les principaux partenaires de la région et discutera de nouvelles formes de coopération dans le domaine de l'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033701/Li_Zhenguo.jpg

