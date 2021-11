La promoción de la pintoresca Zhejiang, "Mostrando la quintaesencia de la civilización Liangzhu y la búsqueda de la melodía en la ruta de la poesía", se llevó a cabo en Hangzhou

Durante el evento, los invitados encendieron la Columna Luminosa de Cong de Jade, que representó a la civilización Liangzhu, lo que dio inicio a la ceremonia de promoción, presenciada por personas de todos los ámbitos sociales. La promoción consiste en dos partes: la sinfonía "Sound on a Trip Down Poetry Lane" (Melodía de un viaje por la ruta de la poesía), que debutará a nivel mundial después del evento, y la presentación transfronteriza "Mostrando la quintaesencia de la civilización Liangzhu". Sound on a Trip Down Poetry Lane es una nueva sinfonía compuesta por Mark Chait, músico de Hollywood y ganador de los premios Emmy y Telly. Bajo el tema "En busca de voces hermosas a lo largo de la ruta de la poesía", es un trabajo musical que encarna la moda internacional y las características de Zhejiang. Durante el evento, el Sr. Mark Chait dirigió la sinfonía junto con Ding Yang, un pianista de talla mundial, y los principales miembros de la Orquesta Sinfónica de Zhejiang. Otros cuatro reconocidos músicos internacionales —el violinista clásico ruso Yury Revich, el violinista estadounidense Igor Pikayzen, el violonchelista alemán Benedict Kloeckner y la violista japonesa Tomoko Akasaka, también participaron en la presentación de la sinfonía a través de internet. Las fluidas notas musicales, que hicieron que el público pareciera caminar por el pintoresco Zhejiang, tocaron el corazón de todos y ayudaron a presentar a Zhejiang de una manera más rica y sensible.