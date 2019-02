La proposition pour la paix d'un dirigeant bouddhiste appelle à une action urgente pour le désarmement et un renforcement du rôle de la jeunesse

TOKYO, 28 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La 37ème proposition annuelle pour la paix de Daisaku Ikeda, président du mouvement bouddhiste de la Soka Gakkai International (SGI), a été publiée le 26 janvier 2019, sous le titre « Vers une nouvelle ère de paix et de désarmement : une approche centrée sur le peuple. »

Le thème principal de la proposition est la nécessité de déployer des efforts concertés en matière de désarmement, et en particulier d'accélérer les progrès visant à l'abolition des armes nucléaires dans le cadre du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires de 2017 (TIAN). Daisaku Ikeda souligne également les dangers que représente l'émergence des Systèmes d'armes létales autonomes (SALA) et suggère la convocation rapide d'une conférence pour négocier un traité interdisant ces armes.

Applaudissant l'agenda de désarmement du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, adopté en mai 2018, Daisaku Ikeda préconise que l'on cesse de considérer la sécurité uniquement sous son angle étatique ou militaire en faveur d'une approche plaçant l'humain au centre des préoccupations, un multilatéralisme centré sur le peuple et la construction d'un monde dans lequel les gens puissent vivre en sécurité.

Il note combien la complexité et l'ampleur des défis mondiaux peuvent amener les jeunes à penser qu'un changement positif est impossible. Il les appelle à résister aux sentiments de résignation et à « relever les défis critiques de notre époque en tant qu'agents d'un changement proactif et contagieux. »

Daisaku Ikeda insiste sur le fait que l'implication des jeunes est cruciale si l'on veut réaliser les Objectifs du développement durable (ODD) des Nations unies. Il appelle à l'élargissement du réseau d'universités UNAI (Impact Universitaire des Nations Unies) engagées à soutenir les ODD, et propose une conférence mondiale de ces universités en 2020.

Daisaku Ikeda se félicite également du fait que la jeunesse ait été mise au centre de la quatrième phase du Programme mondial en faveur de l'éducation aux droits de l'homme.

En ce qui concerne l'abolition des armes nucléaires, il se concentre sur l'extension du nombre de ratifications du TIAN afin de parvenir à son entrée en vigueur. Il exhorte à la création d'un groupe d'États animés du même esprit afin d'approfondir le débat et promouvoir la ratification – « Les Amis du TIAN » inspiré du modèle des « Amis du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires » (TICEN). Il préconise que le Japon prenne l'initiative sur ce sujet.

Daisaku Ikeda souligne également l'appel aux municipalités du monde entier d'ICAN et sa campagne sur les réseaux sociaux : #ICANSave.

Dans la perspective de la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 2020, Daisaku Ikeda appelle à des mesures favorisant le retrait du statut de haute alerte des ogives nucléaires. Il propose en outre qu'une quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au désarmement (SSOD-IV) ait lieu en 2021.

Les objectifs de développement durable relatifs à la gestion des ressources en eau constituent un autre axe. Daisaku Ikeda espère que le Japon, la Chine et la Corée du Sud collaboreront pour aider les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, où la demande en recyclage et dessalement de l'eau ne cesse de croître.

Soka Gakkai International (SGI) est un réseau communautaire faisant la promotion de l'humanisme bouddhiste et du pacifisme comptant 12 millions de membres dans le monde. Le président de la SGI, Daisaku Ikeda (1928 - ), publie des propositions pour la paix offrant une perspective bouddhiste ainsi que des solutions aux problèmes mondiaux chaque 26 janvier depuis 1983, pour commémorer la fondation de SGI. Rendez-vous sur www.sgi.org

