La proposta di pace annuale di Daisaku Ikeda, leader buddista, loda l'azione dei giovani per il clima e sostiene il Trattato sulle armi nucleari

TOKYO, 28 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- La 38esima proposta di pace di Daisaku Ikeda, presidente del movimento Buddista Soka Gakkai Internazionale (SGI), intitolata: "Verso il nostro futuro condiviso: costruire un'era di solidarietà umana", è stata pubblicata il 26 gennaio 2020, in occasione dell'anniversario della fondazione della SGI.

L'azione per il Clima e l'abolizione delle armi nucleari sono i principali temi di Ikeda, con un focus sulle vite degli individui e la sofferenza spesso nascosta dietro gli indici macroeconomici.

Il leader buddista descrive il cambiamento climatico come "una sfida fondamentale, da cui dipende il destino dell'umanità" e sottolinea come questo minacci di rendere insignificanti gli sforzi globali per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Lodando l'energia dei giovani attivisti per il clima, afferma: "Quando la volontà dei giovani di trasformare la realtà si fonde con un ottimismo indomito, le possibilità sono illimitate".

Ikeda propone che i Youth Climate Summit delle Nazioni Unite si tengano ogni anno puntando al 2030 e chiede una partecipazione integrata dei giovani alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nel processo decisionale sul Clima.

Coerentemente con il suo impegno pluridecennale per l'abolizione delle armi nucleari, Ikeda sollecita sforzi per garantire che il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW) raggiunga le 50 ratifiche e quindi entri in vigore quest'anno, nel 75esimo anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.

Propone di tenere un Forum popolare per un mondo libero dalle armi nucleari, con al centro gli Hibakusha e la società civile, a Hiroshima o a Nagasaki dopo l'entrata in vigore del trattato. Ikeda chiede anche un'estensione di 5 anni del Nuovo Trattato START tra Stati Uniti e Russia come primo passo verso negoziati multilaterali per il disarmo nucleare.

Temendo che i rischi di cyber attacchi o l'intelligenza artificiale (AI) possano destabilizzare i sistemi di armi nucleari, egli sollecita che i provvedimenti per proibire cyber attacchi sui sistemi nucleari, sulle intelligenze artificiali e su altre nuove tecnologie possano iniziare alla Conferenza di Revisione del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (NPT) in programma a partire da aprile presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York.

Ikeda sottolinea inoltre la grave condizione dei bambini e dei giovani privati di opportunità educative a causa di conflitti armati e disastri naturali, e pertanto chiede un potenziamento delle risorse finanziarie del Fondo globale "Education Cannot Wait" dell'Unicef.

Il leader buddista conclude con l'impegno di portare avanti le azioni della gente comune, affermando: "La SGI promuoverà ulteriormente l'empowerment, di e per le persone, mentre affrontiamo le crisi climatiche e altre sfide attraverso un movimento in espansione di solidarietà globale".

La Soka Gakkai Internazionale (SGI) è un movimento Buddista basato sulle comunità locali che promuove la pace, la cultura e l'educazione con 12 milioni di membri. Ogni anno, a partire dal 1983, il Presidente della SGI Daisaku Ikeda (1928– ) scrive una proposta di pace che offre una prospettiva Buddista e soluzioni ai problemi globali, che viene diffusa il 26 gennaio per commemorare la fondazione della SGI. Il 2020 segna il 90esimo anniversario dell'istituzione della Soka Gakkai e il 45esimo anniversario della fondazione della SGI.

