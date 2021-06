La protéine de vers de farine possède autant de bénéfices nutritionnels que la protéine de lait selon l'étude de l'Université de Maastricht

La protéine de vers de farine offre un double bénéfice car elle est à la fois durable et d'une grande qualité nutritionnelle

PARIS, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- L'étude inédite réalisée par l'université de Maastricht démontre pour la première fois que la protéine d'insecte possède autant de bénéfices nutritionnels que la protéine de lait. Cette dernière, considérée comme hautement qualitative, est couramment utilisée notamment en tant que complément alimentaire pour les sportifs. L'étude révèle que les deux protéines agissent de la même manière sur la digestion, l'absorption et la capacité à stimuler la croissance musculaire. Ces résultats, publiés le 21 mai dernier dans la prestigieuse revue scientifique « the American Journal of Clinical Nutrition[1] », confirme ainsi que les dérivés protéiques d'insectes sont des ingrédients premium de haute- qualité. Associé à une chaine de production durable à faible empreinte carbone, le scarabée représente donc une formidable source de protéine alternative tout aussi importante pour l'industrie alimentaire.

Les protéines de lait (composées à 80% de caséine et 20% de lactosérum) sont souvent considérées comme une référence de protéines premium. La recherche menée par l'Université de Maastricht démontre que la protéine issue du scarabée Buffalo l'égale : comme la protéine de lait, elle est très digeste et contient neuf acides aminés essentiels. En comparaison, les protéines d'origine végétale ont révélé un profil d'acides aminés incomplet qui comprend notamment de faibles niveaux d'acides aminés essentiels.

Lors de la digestion, les acides aminés qui constituent les protéines sont décomposées en acides aminés distincts qui sont absorbés par la circulation sanguine et transportés vers les muscles, où ils sont utilisés pour la réparation musculaire et la construction de nouveaux tissus.

Le ver de farine est la seule protéine au monde disponible sur le marché qui permet de combiner performance et santé (digestion, absorption, synthèse des protéines musculaires et aussi réduction du cholestérol dans le foie et le plasma) mais aussi naturalité et durabilité.

« Cette étude démontre une fois de plus les qualités exceptionnelles des scarabées et leurs bénéfices sur la santé et la performance sportive. Après avoir démontré les effets de la protéine sur la réduction du cholestérol, nous sommes maintenant en mesure de prouver ses effets sur la performance en comparant notre protéine insecte à la protéine du lait (déjà considérée comme le graal de la performance sportive. » ajoute Antoine Hubert, PDG et cofondateur d'Ÿnsect.

www.ynsect.com

www.protifarm.com

[1] "Insects are a viable protein source for human consumption: from insect protein digestion to postprandial muscle protein synthesis in vivo in humans: a double-blind randomized trial" ; Wesley J H Hermans, Joan M Senden, Tyler A Churchward-Venne, Kevin J M Paulussen, Cas J Fuchs, Joey S J Smeets, Joop J A van Loon, Lex B Verdijk, Luc J C van Loon. The American Journal of Clinical Nutrition, nqab115, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab115

Related Links

http://www.ynsect.com



SOURCE Ÿnsect