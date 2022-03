La province de Gyeonggi annonce qu'elle créera des complexes industriels neutres en carbone et lévera un fonds neutre en carbone de 97 millions de dollars américains afin de lutter contre le changement climatique

SUWON, Corée du Sud, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- La province de Gyeonggi fera la promotion d'initiatives carboneutres pour répondre de manière proactive à la crise climatique en développant des complexes industriels carboneutres d'ici 2030 et en levant un fonds carboneutre au cours des cinq prochaines années.

Afin d'atteindre ces objectifs, 13 plans d'action seront mis en œuvre avec deux stratégies – « transition industrielle vers une économie verte » et « expansion des énergies renouvelables » – dans le cadre de la vision de « transition vers une économie verte équitable pour la neutralité carbone ».

Pour la première stratégie, la province de Gyeonggi créera plus de cinq complexes industriels neutres en carbone d'ici 2030 pour soutenir les procédés à faible émission de carbone en fournissant des installations et des technologies écologiques.

« La crise climatique étant directement liée à notre survie, des actions rapides sont nécessaires pour mener la transition vers la décarbonisation. Étant donné que les complexes industriels représentent environ 50 % de la consommation d'énergie industrielle et des émissions de gaz à effet de serre dans la province, la création de complexes industriels neutres en carbone est le défi de notre époque », a déclaré Jung Do-young, directeur général de la planification économique pour le gouvernement de la province de Gyeonggi.

Il a ajouté : « Nous concevrons notre propre modèle de complexe industriel neutre en carbone d'ici 2025 et établirons cinq complexes d'ici 2030. Nous mettrons en œuvre notre modèle à tous les complexes industriels d'ici 2050. »

La province de Gyeonggi lancera un projet pilote pour développer le modèle, ciblant un complexe industriel d'une superficie de 60 000 mètres carrés, dont le développement est prévu pour cette année, et un complexe déjà existant d'une superficie de plus de 600 000 mètres carrés.

À l'étape du projet pilote, la province de Gyeonggi présentera un système complet et des politiques de soutien d'ici 2030. Seront présentés par ailleurs de nombreux exemples avec définition d'un modèle centré sur le type et les caractéristiques, en tenant compte de la taille du complexe industriel, du type d'activité et des taux d'émissions de gaz à effet de serre. Il sera obligatoire pour les nouveaux complexes industriels de répondre aux exigences de réduction des émissions de carbone dès la phase de conception.

En outre, la province de Gyeonggi lèvera un fonds neutre en carbone de 97 millions de dollars au cours des cinq prochaines années afin de créer un écosystème industriel neutre en carbone. Avec ce fonds, la province prévoit d'identifier des entreprises écologiques neutres en carbone et d'investir activement dans les entreprises qui font la promotion du « Green New Deal » ou Pacte vert, de l'énergie renouvelable et de la croissance verte à faibles émissions de carbone.

Afin de promouvoir un changement de paradigme chez les résidents de la province et d'élargir la participation aux bénéfices de l'énergie renouvelable, la province de Gyeonggi lancera un projet de production photovoltaïque utilisant des sites publics et encouragera 100 000 ménages à rejoindre la campagne RE100 (une campagne mondiale consacrée à l'électricité 100 % renouvelable) afin de garantir les droits en matière d'énergie renouvelable.

SOURCE Gyeonggi Provincial Government