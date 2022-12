La province du Gyeonggi effectue un exercice conjoint pour se préparer aux catastrophes sociales à grande échelle

SUWON, Corée du Sud, 27 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La province du Gyeonggi a récemment mené un exercice conjoint de préparation aux catastrophes sociales avec la mobilisation de 32 organismes publics et privés.

Cet exercice, la première initiative conjointe interagences de ce type menée dans la province du Gyeonggi, reflète les efforts déployés pour tenir la promesse faite par le gouverneur de cette province, Kim Dong Yeon, de préserver la vie et la sécurité des habitants face aux menaces éventuelles.

Auparavant, le gouverneur Kim avait annoncé des mesures de sécurité pour les habitants du Gyeonggi, dont la mise en œuvre d'exercices conjoints en prévision de catastrophes sociales telles que la cohue qui s'est produite à Itaewon, à Séoul, le 29 octobre.

L'exercice s'est déroulé dans l'ordre suivant : réception des rapports, évaluation et diffusion de la situation, intervention en cas d'accident, restauration et réhabilitation du site de la catastrophe.

Le scénario de l'exercice était le suivant : un mouvement de foule s'est produit à 9 heures sur un escalator défectueux reliant le deuxième étage au rez-de-chaussée du Lotte Mall de Suwon. Une équipe de pompiers, dépêchée sur les lieux après avoir reçu des informations, est arrivée sur place dans les dix minutes et a commencé les opérations de sauvetage tout en évacuant rapidement les personnes du centre commercial, comme dans une situation réelle.

Des mannequins d'entraînement ont été placés sur la partie inférieure de l'escalator afin de créer une situation de sauvetage difficile avec des corps immobiles. L'équipe de secours a classé les victimes comme étant des cas d'urgence ou des cas urgents et les a marquées en conséquence avec des brassards rouges ou jaunes. Selon leur classification, certaines ont reçu un massage cardiaque tandis que d'autres ont été évacuées du centre commercial.

Parmi les exercices qui ont ajouté à l'agitation, un faux mur s'est effondré vers 9 h 20 et a enseveli des personnes qui tentaient de s'échapper, et une collision entre un grand bus et une voiture a également été mise en scène. Afin de secourir et évacuer les blessés, la partie supérieure de la voiture a été découpée et les vitres du bus ont été brisées.

« C'est probablement la première fois en Corée qu'un exercice d'une telle ampleur a été mené en préparation d'une catastrophe sociale au lieu de catastrophes naturelles... Le gouvernement provincial du Gyeonggi et toutes les institutions concernées feront tout leur possible pour empêcher que de telles catastrophes ne se produisent », a commenté le gouverneur Kim après cet exercice.

La province du Gyeonggi organisera régulièrement des formations conjointes avec les agences concernées afin de se préparer à diverses catastrophes sociales à l'avenir.

