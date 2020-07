La province yéménite d'Hadramaout bénéficiaire du soutien saoudien dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de l'eau

« Le programme améliore le secteur de l'éducation grâce à la construction de deux nouvelles écoles à Moukalla et à Sayoun », a indiqué Abdullah Basulaiman, ingénieur et directeur du SDRPY à Hadramaout. « Ces constructions viennent s'ajouter à la distribution de 100 bateaux de pêche avec moteurs hors-bord aux résidents de la province. »

Dernièrement, le SDRPY a posé les fondations de la construction d'une école accueillant 9 classes à Sayoun, sur un terrain de 1200 m2. Doté de 162 ensembles de bureaux et chaises, de 3 bureaux administratifs, d'un laboratoire de chimie et d'un terrain de sport, ce projet élargit les possibilités d'apprentissage pour 330 élèves, filles et garçons.

Afin d'accroître la sécurité publique, le SDRPY a lancé au mois d'avril une campagne destinée à limiter la propagation du Covid-19 dans l'Hadramaout, en collaboration avec le ministère de la santé publique et de la population ainsi qu'avec le Fonds de nettoyage et d'amélioration. Cette campagne a atteint plus d'un million de bénéficiaires. Outre l'assistance apportée au centre de traitement des cas de coronavirus de la province et la sensibilisation du public, le projet englobait également des procédures de stérilisation via un équipement de haute qualité pulvérisant du chlore dilué sur les marchés et les lieux de rassemblements. La campagne a duré 30 jours ouvrables, couvrant 12 districts, employant 150 ouvriers chargés de la pulvérisation et recourant à 50 véhicules de transport et 50 pompes de pulvérisation.

Le SDRPY a apporté son soutien au secteur de la santé de l'Hadramaout en modernisant des centres de soins et en facilitant l'accès aux services de santé d'urgence dans les zones rurales. Le programme a fourni des ambulances à cinq hôpitaux dans les districts d'Al-Hajr, de Moukalla, d'Al-Abr, de Thamoud et de Sayoun.

Le programme a également fourni 6 camions-citernes à eau à Sayoun afin de répondre aux besoins de la population en termes d'eau potable et livré 30 000 tonnes de produits dérivés du pétrole (13 000 tonnes de mazout et 17 000 tonnes de diesel) au port de Moukalla pour assurer le fonctionnement en continu des centrales électriques de l'Hadramaout.

Dans le but de contribuer à la sécurité au sein de l'aéroport de Sayoun, le SDRPY a fourni une ambulance équipée de tout le matériel médical et ambulatoire nécessaire, d'une cabine isolée pour protéger les patients, d'un système de climatisation ainsi que d'un sphygmomanomètre, d'une bouteille d'oxygène, d'un appareil de drainage par aspiration, d'un respirateur artificiel portable, d'un défibrillateur externe automatisé, d'un fauteuil roulant, d'un lit mobile et d'un brancard.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1199665/SDRPY_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1199664/SDRPY_2.jpg

