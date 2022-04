LA PRUEBA BETA CERRADA DE OVERPRIME YA ESTÁ EN MARCHA

Antes del lanzamiento de la segunda CBT de Overprime, Netmarble ha reclutado a varios creadores asociados a nivel mundial, incluidos Corea, Japón y los Estados Unidos, para que refuercen la experiencia de la CBT y les muestren el juego a sus espectadores.

Los jugadores pueden esperar varias nuevas actualizaciones, entre las que se incluyen:

Optimización del juego : Una amplia gama de configuraciones de juego permitirán que más jugadores disfruten de Overprime ; por ejemplo, la capacidad de que los usuarios de tarjetas gráficas con especificaciones más bajas puedan jugar de todas maneras

: Una amplia gama de configuraciones de juego permitirán que más jugadores disfruten de ; por ejemplo, la capacidad de que los usuarios de tarjetas gráficas con especificaciones más bajas puedan jugar de todas maneras Interfaz de usuario avanzada : Se han agregado varias mejoras visuales que incluyen un nuevo minimapa, además de tiendas y artículos dentro del juego

: Se han agregado varias mejoras visuales que incluyen un nuevo minimapa, además de tiendas y artículos dentro del juego Tutorial mejorado: Se ha agregado una nueva guía para los participantes novatos en juegos MOBA, a fin de explicar la original mecánica de juego de Overprime que incluye los sistemas Guardian y Dunk

Para celebrar la ocasión, una serie de eventos atraen la atención de los fanáticos.

Evento Overprime Best : Para no dejar pasar los momentos más memorables durante la CBT. Los jugadores que compartan el enlace de clip de los momentos especiales en Discord son elegibles para ganar recuerdos exclusivos de Overprime en un sorteo al azar.

: Para no dejar pasar los momentos más memorables durante la CBT. Los jugadores que compartan el enlace de clip de los momentos especiales en Discord son elegibles para ganar recuerdos exclusivos de Overprime en un sorteo al azar. Evento Portrait Coupon Giveaway: Aquellos jugadores que accedieron a la CBT o alcanzaron un nivel siete obtendrán cupones de retrato, que se pueden utilizar para decorar las imágenes del perfil dentro del juego. El cupón se entregará en el momento del acceso anticipado.

Si bien los eventos solo están disponibles durante el período de la CBT, la información detallada se puede encontrar en el canal de Discord y en Steam.

Overprime es un juego de PC de género TPS MOBA, que celebra las acciones estratégicas y las luchas a ritmo acelerado de dos equipos con el objetivo de eliminar los territorios de los oponentes. Los usuarios participan en un juego 5:5 al elegir uno de los diversos estilos: guerrero, apoyo, guardabosques, hechicero, tanque o asesino.

Para obtener más información sobre la segunda CBT, visite el nuevo sitio web de Overprime y el canal de Discord, incluido el acceso a nuevos detalles, videos cortos oficiales de guía y más.

Acerca de Netmarble Corporation

Creada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y Marvel Future Fight. Como empresa matriz de Kabam, y uno de los principales accionistas de Jam City y HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1805954/1.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FUENTE Netmarble

