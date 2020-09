La psyché des lecteurs dévoilée avec la campagne #RevealYourShelf de Book Depository

Que révèle le contenu d'une bibliothèque sur son propriétaire ?

Dans le cadre de sa nouvelle campagne sur les réseaux sociaux qui se déroulera jusqu'au 11 octobre, Book Depository incite les amateurs de livres du monde entier à révéler leur véritable personnalité en montrant leur bibliothèque !

Publiez une photo de votre bibliothèque sur les réseaux sociaux et découvrez ce que vos goûts littéraires révèlent sur votre personnalité avec la psychologue britannique primée Emma Kenny .

LONDRES, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Les livres que les gens lisent pour le plaisir peuvent révéler leur personnalité. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 11 octobre, Book Depository met tout le monde au défi de publier une photo de sa bibliothèque dans le cadre de la campagne mondiale sur les réseaux sociaux #RevealYourShelf.

Au lieu de chercher à comprendre la personnalité d'une personne à l'aide de son signe astrologique, analysez plutôt sa bibliothèque. Emma Kenny, psychologue britannique primée, s'associe à Book Depository pour révéler ce que les goûts littéraires des gens disent sur leur personnalité et leur psyché.

Emma indique qu'il est probable qu'un amateur d'énigmes complexes ait une grande estime de soi et aime être mis au défi. Les lecteurs de fiction sont amicaux, se comportent bien et font preuve de sympathie envers les autres. Ceux qui aiment le drame et la romance savent toujours quoi dire en situation de crise. Il est probable que quelqu'un qui aime les genres expérimentaux respecte les règles et soit un bon négociateur. Ceux qui aiment les comédies ont tendance à être perçus comme des personnes chaleureuses, sympathiques et accessibles.

Les amateurs de livres sont invités à entrer en contact avec la communauté de lecteurs de Book Depository et à découvrir ce que révèle leur bibliothèque en publiant une photo de leur bibliothèque sur Twitter, Facebook et Instagram. Utilisez le hashtag #RevealYourShelf et identifiez @BookDepository dans votre publication pour avoir la chance qu'Emma Kenny partage votre collection de livres et l'analyse. Vous pourriez également gagner l'un des cinq prochains livres pour élargir votre collection.

Jetez un coup d'œil à la bibliothèque des personnalités publiques les plus connues

Quel leader mondial cite « Mortal Fire » d'Elizabeth Knox comme l'un de ses livres préférés ? Quel entrepreneur a recommandé « Cartographie des nuages » par David Mitchell ? Consultez les publications de Book Depository sur les réseaux sociaux pour deviner à qui appartient la bibliothèque en vedette et avoir la chance de gagner le prochain livre.

Jusqu'au 11 octobre, suivez les publications de Book Depository sur Facebook, Instagram et Twitter avec le hashtag #RevealYourShelf.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.bookdepository.com.

