La puissance de sortie du module HJT de Jinergy atteint la barre des 450 watts

PENANG, Malaisie, 13 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le 12 mars, M. Liyou Yang, directeur général de Jinneng Clean Energy Technology Ltd (« Jinergy »), un fabricant chinois de produits photovoltaïques s'appuyant sur la technologie, a été convié à s'exprimer lors du forum PV CellTech 2019, organisé par PV Tech, l'un des médias les plus importants du secteur photovoltaïque.

Dans son allocution intitulée « Mass Production Technology of Heterojunction Solar Modules » (technologie de production en série de modules solaires à hétérojonction), M. Yang a souligné que, conformément à la loi de Moore, le coût de la production d'électricité photovoltaïque diminuera considérablement et la taille du marché augmentera en conséquence. Parmi toutes les technologies à ultra-haute efficacité, la HJT (hétérojonction) présente des avantages distinctifs tels que les procédés moins nombreux et plus simples, l'absence de LID (dégradation induite par la lumière) et de PID (dégradation induite par le potentiel) et un faible coefficient de température; elle est par conséquent la plus prometteuse pour devenir la technologie public de prochaine génération. Le véritable rendement énergétique des modules bifaces HJT de Jinergy est près de 44 % plus élevé que celui des modules polycristallins ordinaires.

D'après M. Liyou Yang, l'efficacité de la production en série moyenne des cellules HJT de Jinergy s'élève actuellement à 23,79 %, et l'efficacité des nouvelles cellules expérimentales a atteint 24,73 %. La puissance de sortie du module vedette JNHM72 a atteint le chiffre de 452,5 watts. Selon les données provenant de la centrale électrique expérimentale de Jinergy, le module HJT de Jinergy présente, tout dans la même surface d'installation, une production d'énergie de 50 % à 70 % plus élevée que celle des modules ordinaires dotés d'un système de suivi.

Jinergy est l'un des premiers fabricants de modules photovoltaïques à commercialiser les modules HJT en Chine. Le module HJT de Jinergy a reçu le premier nouveau certificat de la Commission électrotechnique internationale (CEI) au monde et il a été classé sur les listes de la DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) et du JPAC (Joint Public Advisory Board).

« Face à la restructuration énergétique et à la réduction du tarif d'achat (FiT pour feed-in tariff), la technologie HJT biface à ultra-haute efficacité est la solution idéale pour réduire encore le coût nivelé de l'énergie (LCOE selon l'anglais), qui reste la norme largement utilisée pour évaluer l'investissement dans les centrales photovoltaïques. Jinergy, récemment listée dans la liste des fabricants Tier 1 de modules solaires de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), va continuer à investir dans la recherche et le développement de technologies de pointe et contribuer au marché mondial des énergies renouvelables grâce à ses produits les plus avancés et fiables », a ajouté M. Yang.

À propos de Jinergy

Jinergy, une succurales du secteur des énergies renouvelable du Jinneng Group, l'un des groupes d'énergie appartenant à l'État en Chine, respecte la stratégie d'itération technologique et a déployé trois générations de technologies de pointe, à savoir la technologie polycristalline, la monocristalline PERC et la HJT.

À la fin de 2018, Jinergy disposait d'une capacité de production totale de 2 GW pour les modules polycristallins, monocristallins PERC et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé les produits HJT à très haut rendement et étendra sa capacité de production à l'échelle des gigawatts d'ici trois ans.

