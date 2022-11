La quatrième Assemblée des médecins chinois au service de l'humanité lance la première section internationale consacrée à la médecine factuelle et appelle à une collaboration mondiale

PÉKIN, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La quatrième Assemblée des médecins chinois au service de l'humanité (CPAH) a lancé sa première section internationale, invitant des experts, des médecins et des professionnels du bien-être public du Royaume-Uni, de la Norvège, de la République tchèque et d'autres pays à partager leurs idées sur la médecine factuelle (EBM).

The Fourth Chinese Physicians Assembly for Humanity (CPAH) was successfully held in China

Cette année, la CPAH s'est tenue en ligne et hors ligne les 4 et 5 novembre, avec pour thème Cohésion et co-construction : les responsabilités des médecins en matière de bien-être en soins de santé. La section internationale en ligne a attiré plus d'un million de participants dans le monde. En voici les faits saillants :

Les recherches du professeur Rachel Murray , spécialiste de la lutte contre le tabagisme, sur l'efficacité des méthodes d'abandon du tabac, pneumologue consultant en cancer du poumon

, spécialiste de la lutte contre le tabagisme, sur l'efficacité des méthodes d'abandon du tabac, pneumologue consultant en cancer du poumon Le professeur David Baldwin , pneumologue consultant en cancer du poumon, a parlé du diagnostic des nodules pulmonaires

, pneumologue consultant en cancer du poumon, a parlé du diagnostic des nodules pulmonaires Le professeur Richard Hubbard , chirurgien thoracique et épidémiologiste à l'université de Nottingham, a entretenu les participants sur l'utilisation du big data clinique pour résoudre les problèmes de diagnostic

, chirurgien thoracique et épidémiologiste à l'université de Nottingham, a entretenu les participants sur l'utilisation du big data clinique pour résoudre les problèmes de diagnostic Le professeur Miloslav Klugar , de la faculté des sciences médicales et de la santé de l'université d'Adélaïde, a parlé de l'utilisation des directives GRADE dans le diagnostic et le traitement de la COVID-19

, de la faculté des sciences médicales et de la santé de l'université d'Adélaïde, a parlé de l'utilisation des directives GRADE dans le diagnostic et le traitement de la COVID-19 Le professeur Per Olav Vandvik, de l'Institut de la santé et de la société de l'Université d' Oslo , a présenté une nouvelle solution permettant de produire des lignes directrices plus rapidement, de manière dynamique et fiable, et pouvant être mise en œuvre dans des scénarios cliniques.

Le professeur Zhong Nanshan, président de la CPAH et académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, a déclaré : « Depuis son lancement dans le Grand Hall du Peuple en 2018, l'Assemblée des médecins chinois pour l'humanité cherche à se consolider en tant qu'organisation, à exercer activement son influence sur le bien-être public et à promouvoir le pouvoir des relations plus étroites entre médecins et patients. »

À l'avenir, la CPAH renforcera la liaison et la coopération avec les organisations de bien-être public à l'étranger et le domaine médical pour promouvoir en collaboration les activités de bien-être public des médecins dans le monde entier.

À propos de la CPAH

La quatrième Assemblée des médecins chinois au service de l'humanité a été guidée par le Comité central du Parti démocratique des paysans et des ouvriers chinois, coparrainée par la Fondation des soins de santé primaires de Chine, la Fondation caritative Kangmeng de Beijing et le Centre de service public Life Oasis de Beijing, et coorganisée par la Healthy China Patient Assistance United Action Alliance. L'assemblée a prôné un esprit de bravoure et s'efforce d'unir les médecins du bien-être public et les entreprises de santé pour construire en collaboration une nouvelle Grande Muraille de la santé et du bien-être public.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site : http://en.cpah.org.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1947233/IMAGE.jpg

SOURCE Chinese Physicians Assembly for Humanity (CPAH)