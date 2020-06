La Quatrième Conférence mondiale d'intelligence s'est ouverte à Tianjin, présentant un nouveau modèle de conférence « sur le cloud »

Wan Gang a souligné que le succès de cette conférence, créée conjointement par Tianjin et l'Association chinoise pour la science et la technologie, établit une plate-forme supérieure pour les échanges d'intelligence artificielle. C'est également une invitation à la coopération du monde entier, faite par des chercheurs et des entreprises chinoises dans le domaine d'intelligence artificielle. Nous allons faire valoir le Big Data, utiliser la blockchain et innover dans les services cloud dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. Nous allons développer de nouvelles industries, promouvoir l'intelligence et la numérisation dans l'ensemble de la chaîne industrielle, et œuvrer continuellement pour l'intégration étroite de l'intelligence artificielle et de l'économie réelle. Nous allons créer une nouvelle plateforme pour l'emploi, une plate-forme open source et de partage et aussi faire valoir la marque "Chine innovante". Nous allons approfondir durablement la recherche fondamentale, construire une plate-forme de développement d'intelligence artificielle et un système industriel de classe mondiale. Nous allons approfondir la coopération internationale dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Li Hongzhong, de sa part, a déclaré dans son discours que Tianjin promeut de manière globale la mise en œuvre stratégique d'une nouvelle génération d'industrie de l'intelligence artificielle, et que la technologie intelligente devient la force motrice principale du développement de haute qualité de Tianjin. Tianjin a décidé de prendre l'initiative d'embrasser la nouvelle ère de l'intelligence et d'accélérer la construction de la ville pionnière de la quatrième révolution industrielle. Pour faire de Tianjin une ville d'innovation et de science de pointe, une ville accueillant l'industrie intelligente et une ville écologique grâce à l'intelligence, le gouvernement va continuer à optimiser l'environnement des affaires et renforcer la coopération avec l'étranger dans divers domaines dans le cadre de l'intelligence.

Li Xiaohong a déclaré, quant à lui, que Tianjin a déjà pris la voie de développement en profitant de l'industrie intelligente. Il croit que le port intelligent de Tianjin est promettant.

Park Woo soon a dit que l'année 2020 est une année cruciale pour la construction à grande échelle de réseaux 5G à Tianjin. Il espère que Séoul et Tianjin renforceront les échanges et partageront l'expérience dans la construction d'infrastructures des industries intelligentes.

Lors du sommet thématique, des représentants de l'industrie des technologies intelligentes et du milieu scientifique ont prononcé des discours, sur place ou par liaison vidéo en direct. Parmi eux, il y a Gao Wenjiu, académicien de l'Académie d'ingénierie de Chine ; Ma Huateng, président du conseil d'administration de Tencent; Max Tekmark, professeur titulaire au Massachusetts Institute of Technology; Yang Yuanqing, président du Lenovo Group; Yang Xu, vice-président mondial d'Intel; Edmund Phelps, lauréat du prix Nobel de l'économie; Wang Jian, président du comité technique du groupe Alibaba; Roger Reddy, académicien étranger de l'Académie d'ingénierie de Chine et lauréat du prix Turing.

Le thème de cette conférence est "Nouvel âge d'intelligence : innovation, moteur, écologie". Avec la méthode "quatre en un", cette grande réunion profite des moyens de "conférence, exposition, compétition + expérience intelligente". Plus précisément, on organise la promotion, la conférence de presse, les discussions bilatérales, l'activité d'expérience, l'exposition d'intelligence et six matchs sur le cloud (dont le match de conduite intelligente, le concours de connaissance de sécurité "Fifth Space", le concours d'entrepreneuriat "Haihe Talent" etc.). Il faut y ajouter 13 forums parallèles sur le cloud et aussi des activités de signature sur place et en ligne.

