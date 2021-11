La quatrième édition de l'Exposition internationale des importations de Chine prévoit de belles perspectives pour 2022

La CIIE de cette année a non seulement présenté une grande variété de produits, mais elle a également apporté des idées innovantes et d'avant-garde dans la consommation. L'importance de la CIIE s'est également accrue et elle est devenue un rendez-vous économique de la plus haute importance pour les pays et les entreprises qui y participent. Le nombre d'entreprises du Fortune 500 et leaders de leur secteur a atteint 281, dont près de 40 présentes pour la première fois, et plus de 120 qui ont participé aux quatre éditions.

La zone d'exposition des biens de consommation, avec une superficie de plus de 90 000 mètres carrés, était la plus vaste. Le secteur de l'agroalimentaire a été le plus représenté avec plus de 1 200 entreprises de 102 pays, apportant leurs produits du monde entier. L'espace du secteur automobile a rassemblé les dix premiers groupes automobiles mondiaux.

L'exposition des pays s'est tenue en ligne pour la première fois, offrant des salles d'exposition numériques à 58 pays et 3 organisations internationales. Les exposants ont pleinement pu présenter leurs réalisations en matière de développement, leurs principaux secteurs, leur offre touristique et culturelle, leurs entreprises représentatives et d'autres éléments passionnants. Elle a attiré l'attention d'un grand nombre d'internautes en Chine et à l'étranger qui ont pu aussi interagir, le nombre cumulé de visites dépassant 58 millions. Les dirigeants des pays représentés ont fait l'éloge de la promotion de l'ouverture et de la coopération économique mondiale via cette plateforme.

Les thèmes du 4e Forum économique international de Hongqiao ont couvert le développement vert, l'économie numérique et les nouvelles tendances de consommation. Le Rapport 2021 sur l'ouverture mondiale et l'indice d'ouverture pour 129 économies depuis 2008 ont été publiés au cours de ce forum.

Durant la 4e CIIE, 95 activités de soutien dans 6 catégories, y compris l'interprétation des politiques, la signature d'accords et la promotion des investissements, ont été organisées sur place pour tirer pleinement parti des effets positifs de la promotion des transactions durant l'exposition, de l'investissement bilatéraux et de la coopération industrielle.

Ayant pleinement compris les avantages de la 4e CIIE, les exposants ont déclaré qu'il s'agissait d'un grand événement qui leur permet de puiser dans l'énorme réservoir des consommateurs chinois et profiter des opportunités extraordinaires que cela génère.

Les inscriptions pour la 5e édition de la CIIE ont déjà commencé. Jusqu'à présent, les entreprises ont réservé plus de 150 000 mètres carrés de surface d'exposition et les progrès sont plus rapides qu'à la même période l'an dernier.

