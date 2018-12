La « quatrième saison d'apprentissage » de XCMG offre aux recrues une perspective précieuse du secteur

SHANGHAI, 20 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La « quatrième saison d'apprentissage de XCMG : les initiés » est en pleine réalisation car ses cinq recrues internationales en provenance des États-Unis, du Pakistan, d'Inde, du Venezuela et d'Ouzbékistan, ont d'une part approfondi leurs connaissances sur le développement des produits et technologies à la pointe mondiale de l'entreprise dans son siège social à Xuzhou, en Chine, et d'autre part ont joué un rôle important lors de la présence de XCMG à bauma China 2018.

Les cinq apprentis ont exploré les réussites de XCMG dans la fabrication intelligente, les produits haut de gamme, la R-D et le marketing global. Outre leur exposition aux rouages du secteur à bauma China 2018, ils ont pu visiter la plus grande usine au monde d'engins de chantier et le plus grand laboratoire d'Asie sur les vibrations et le bruit, tout en ayant l'opportunité de se mettre aux commandes des produits XCMG.

« Jusqu'ici, mon expérience avec les engins lourds se résumait à la théorie ou l'analyse opérationnelle, » a expliqué Marvi, le Pakistanais de l'équipe. « Je suis reconnaissant à XCMG pour nous offrir une expérience pratique avec des pelleteuses ou d'autres engins lourds que je n'avais jamais conduits auparavant. C'était incroyable de conduire les grues XE150D et G1 et diriger le monstrueux XE2000 est une expérience inoubliable ! »

« Au cours de la semaine, non seulement nous nous sommes faits de nouveaux amis du monde entier, mais nous avons également présenté les produits, les technologies et la culture de XCMG aux fans de la marque dans le monde, » remarque Liu Jing, formateur d'apprenti dans la division de machine de levage de XCMG. « XCMG accueille de nombreux ingénieurs et techniciens talentueux qui mettent en pratique notre règle d'or « avancé et durable » et représentent des modèles qui motivent chacun à faire des progrès et propulser l'entreprise à un niveau encore supérieur. »

Le programme d'apprentissage XCMG a été créé en janvier 2016 dans le but d'offrir aux jeunes talents du monde entier l'opportunité d'en savoir plus sur XCMG, ses technologies novatrices et son influence mondiale tout en faisant la promotion des échanges internationaux dans le secteur des engins de construction et du partage de la culture chinoise. « Travailler pour un monde meilleur » a toujours fait partie de la mission de XCMG. Les jeunes du monde entier sont invités à rejoindre XCMG pour découvrir les technologies et contribuer au développement durable du secteur.

XCMG est une société multinationale de fabrication d'engins de chantier, forte d'une histoire de 74 ans. Elle se classe actuellement sixième à l'échelle mondiale dans le secteur des engins de construction. La société exporte ses produits dans plus de 182 pays et régions du globe.

