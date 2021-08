La quinta edición del Índice CBI clasifica a Dominica y a San Cristóbal y Nieves como los países con mejor ciudadanía por inversión

LONDRES, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El 18 de agosto, la revista Professional Wealth Management (PWM), una publicación del Financial Times, publicó la quinta edición de su informe anual: "A Guide to Global Citizenship: The 2021 CBI Index". El estudio evalúa todos los programas activos de ciudadanía por inversión (CBI) alrededor del mundo utilizando nueve pilares que se consideran las más altas prioridades de los inversionistas que desean aplicar a esos programas. Estos pilares son: libertad de movimiento, nivel de vida, desembolso mínimo de inversiones, viaje o residencia obligatorios, cronograma para obtener la ciudadanía, facilidad de procesamiento, diligencia debida, familia y certeza del producto.