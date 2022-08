La quinta Sichuan International Travel Expo apre a Leshan, in Cina

LESHAN, Cina, 18 settembre 2018 /PRNewswire/ -- Il 7 settembre, è stata inaugurata a Leshan, una città nella provincia cinese di Sichuan, la quinta Sichuan International Travel Expo (Expo Internazionale di viaggio di Sichuan). Il Vice Segretario del Partito e Governatore della Provincia di Sichuan, Yin Li era presente alla cerimonia di apertura e ha inaugurato l'expo. Alla cerimonia di apertura erano inoltre presenti più di 3.000 leader del settore e ospiti di organizzazioni di viaggio in 58 paesi e regioni, tra cui l'Organizzazione Mondiale del Turismo, la Pacific Asia Travel Association, il Ministero della Cultura e del Turismo del Nepal, l'ASEAN-China Center e la China Tourism Association.

L'expo è una delle tre maggiori esposizioni tematiche e si tiene sotto l'egida del Comitato Provinciale del Partito del Sichuan e del Governo Provinciale del Sichuan, ed è uno dei più importanti eventi annuali del settore turistico nella Provincia del Sichuan. Leshan ha ospitato con successo anche le quattro precedenti edizioni dell'expo.

Leshan, sede permanente del Sichuan International Travel Expo, attuerà il piano di sviluppo presentato dal Comitato Provinciale del Partito del Sichuan. Su proposta del segretario del Partito Provinciale del Sichuan, Peng Qinghua, che chiede un rilancio della città attraverso il turismo e il rafforzamento delle industrie esistenti sul territorio, Leshan intende adeguare il suo settore turistico agli standard internazionali attraverso una combinazione di ristrutturazione e rimodellamento dei principali spazi pubblici, attuando una serie di adeguamenti strutturali, migliorando la qualità dei servizi e ripulendo l'ambiente, integrando la strategia di sviluppo regionale della provincia che sottolinea un elevato livello di cooperazione tra i distretti e le contee che compongono le divisioni amministrative della città, nonché la collaborazione con le organizzazioni di viaggio sia in Cina che all'estero. Leshan godrà appieno dei vantaggi del suo background storico, del suo ambiente ecologico e dalle sue solidi radici industriali per sviluppare il settore del turismo, nel tentativo di integrare i suoi punti di interesse culturali con le sue risorse turistiche, e espandendo la capacità di ospitalità costruendo hotel e altre strutture di supporto per i viaggiatori, migliorare la qualità di servizi esistenti e mettere insieme le risorse naturali e artificiali della città per creare una destinazione turistica in grado di attirare un pubblico turistico diversificato. Leshan utilizzerà il Sichuan International Travel Expo come un'importante piattaforma per promuovere lo sviluppo di alta qualità del suo settore turistico e per accelerare il suo sviluppo come destinazione turistica di calibro internazionale.

