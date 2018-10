La récolte de 20 000 plants de cannabis est en cours chez le partenaire suisse de LGC Capital, sur le site de production genevois de Viridi Unit

MONTRÉAL, October 14, 2018 /PRNewswire/ --

/NON DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS/

LGC Capital Ltd. (TSXV : LG) (OTC-PINK : LGGCF) (« LGC ») a le plaisir d'annoncer que Viridi Unit SA (« Viridi »), société implantée en Suisse, a commencé la récolte des 20 000 plants de cannabis cultivés sur le site de Genève, dans 10 000 m² de serres.

La récolte de ces plants devrait produire environ 3 tonnes de fleurs de cannabis séchées, destinées à la vente en Europe et à être utilisées dans la vaste gamme de produits Viridi proposés sur les marchés suisse et de l'Union européenne.

Les produits à base de cannabis séché à haute teneur en CBD de Viridi Unit sont commercialisés sous la marque ØNΞ™ Premium Cannabis dans plus de 80 points de vente en Suisse et dans toute l'UE ainsi que dans leur ligne de cosmétiques vendus sous la marque Viridi Care.

Le 30 juillet 2018, LGC a annoncé une opération par laquelle LGC devait acquérir 30 % d'intérêts dans la société Viridi et une redevance de 5 % sur les ventes nettes de Viridi. Consultez le communiqué de presse de LGC publié le 30 juillet 2018 pour plus informations sur cette transaction. Cette transaction est soumise à l'approbation de TSXV.

À propos de Virdi Unit SA (http://www.viridi-unit.com)

VIRIDI est un fournisseur de cannabis légal intégré verticalement sur les marchés suisse et européen. Il fait pousser ses propres graines et fleurs pour produire et développer toute une gamme de cosmétiques, des cigarettes, et des produits de bien-être naturel autorisés en Suisse, parmi ses nombreux produits et activités.

À propos de LGC (http://www.lgc-capital.com)

LGC Capital est une société d'investissement de premier plan, avec des opérations centrées sur le marché mondial du cannabis légal. Via ses sociétés de placement de portefeuille, LGC met en place un système verticalement intégré, leader à l'échelle mondiale, d'entreprises de cannabis légal interconnectées recouvrant la culture, le traitement et la distribution en Australie, à la Jamaïque, en Suisse, en Italie et au Canada et desservant les marchés nationaux et d'exportation. LGC Capital Ltd. est une société publique par actions, de droit canadien, cotée à la TSX Venture Exchange (TSXV : LG).

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs concernant LGC Capital Ltd. (« LGC ») et Viridi Unit SA (« Viridi ») et leurs opérations, leur stratégie, leurs investissements, leur performance financière et leur situation financière respectifs. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « va », « devrait », « estime », « anticipe », « a l'intention de », « croît » ou « continue » et de leurs formes négatives ou d'autres variantes similaires. Les résultats et performances réels de LGC et Viridi pourraient différer matériellement de ceux qui sont exprimés ou suggérés par ces énoncés. De tels énoncés sont assortis dans leur intégralité d'une réserve en raison des risques inhérents et des incertitudes entourant les attentes futures. Certains facteurs importants qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes incluent, entre autres, des facteurs d'ordre général liés aux marchés et à l'économie, la concurrence, les réglementations gouvernementales et les facteurs décrits dans « Risk Factors and Risk Management » (« Facteurs de risque et gestion du risque ») dans le rapport Discussion et analyse de la gestion de LGC pour l'exercice fiscal clos le 30 septembre 2017, tel qu'archivé sur SEDAR (http://www.sedar.com). Cet avertissement s'applique à l'ensemble des énoncés prospectifs attribuables à LGC et aux personnes agissant en son nom. Sauf indication contraire, l'ensemble des énoncés prospectifs n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse, et ni LGC ni Viridi ne sont tenus de mettre à jour de tels énoncés, sauf dans la mesure requise par les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Avertissement concernant les communiqués de presse

TSX Venture Exchange et son prestataire de services de réglementation (dans le sens où ce terme est défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et l'exactitude du présent communiqué de presse.

PDG, John McMullen, +1-416-803-0698, John@lgc-capital.com ; directeur financier, Anthony Samaha, +44-20-7440-0640, anthony@lgc-capital.com ; relations avec les investisseurs, Dave Burwell, +1-403-221-9015, dave@howardgroupinc.com