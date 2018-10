La réduction des plastiques à usage unique doit correspondre aux actions de l'économie circulaire et aux réalités de la consommation en Europe

BERLIN, October 26, 2018 /PRNewswire/ --

Le Parlement européen a adopté hier son rapport sur le projet de directive sur la pollution marine et les plastiques à usage unique. « European Bioplastics soutient pleinement la transition depuis une économie linéaire vers une économie circulaire. Les bioplastiques permettent des solutions plus durables pour une variété de produits », a déclaré François de Bie, président d'European Bioplastics (EUBP). « Nous convenons de l'importance de réduire les produits à base de plastique à usage unique dans la mesure du possible, mais l'hygiène et la sécurité alimentaire ne peuvent pas être compromises. S'agissant de certains produits à usage unique concernés, tels que les assiettes et les couverts, les plastiques biodégradables certifiés compostables offrent une alternative organiquement recyclable. »

EUBP pense que la décision du Parlement de limiter l'utilisation des assiettes et couverts à usage unique ne prend pas suffisamment en compte la réalité de la consommation alimentaire en Europe. Dans certain contexte en boucle fermée, comme les cantines, les transports aériens et les événements sportifs ou musicaux, ils constituent une solution à la fois indispensable et efficace pour garantir l'hygiène et la sécurité des aliments et boissons, tout en garantissant la collecte et le recyclage des déchets.

Les plastiques biodégradables certifiés compostables répondent aux normes et aux exigences strictes de l'Europe en matière de santé et de sécurité, et peuvent être recyclés de façon organique en même temps que les déchets alimentaires.

EUBP soutient pleinement la suggestion du Parlement de limiter les produits fabriqués à partir de plastiques oxo-dégradables, qui correspond aux déclarations précédentes du Parlement et de la Commission européenne dans le cadre de la Stratégie sur les matières plastiques de l'UE.

En ce qui concerne la biodégradabilité dans l'environnement marin, EUBP souligne qu'il s'agit d'une propriété intéressante. Toutefois, il convient de définir clairement pour quels matériaux et produits et dans quelles circonstances cette propriété offre une valeur ajoutée. Améliorer la gestion des déchets sur terre et construire des infrastructures organiques et mécaniques efficaces en Europe demeure une priorité pour lutter contre la pollution marine.

