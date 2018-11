La République des Palaos et ENGIE EPS lancent ARMONIA: le plus gros micro-réseau au monde, pionnier en matière d'accès à une énergie propre et abbordable

PARIS, November 1, 2018 /PRNewswire/ --

Un micro-réseau iconique de 100 MW, qui associe les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie, afin de transformer les Palaos en un pays à l'énergie résiliente, à faibles émissions de carbone et de permettre à la nation insulaire de s'affirmer comme leader exemplaire de la transition globale vers une énergie propre et décentralisée.

La République des Palaos a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat d'électricité avec ENGIE EPS, le pionnier mondial en matière de technologie pour les micro-réseaux et le stockage d'énergie (EPS:PA). Cette annonce est un jalon vers la concrétisation des objectifs d'atténuation d'adaptation aux changements climatiques des Palaos.

Suite à l'accord de Paris, les Palaos se sont engagés à atteindre un objectif de 45% d'énergie renouvelable d'ici 2025 et à une réduction de ses émissions du secteur energetique de 22% en dessous du niveau du 2005, . Le partenariat avec ENGIE EPS pour ce projet iconique permettra à la République des Palaos d'atteindre ses objectifs énergétiques avec plus de cinq ans d'avance du prévu.

ARMONIA , le mot "harmonie" en italien, associé au symbole de l'hibiscus, a été choisi comme nom de ce projet iconique, pour réaffirmer la volonté des Palaos de s'engager envers la durabilité et la préservation de l'environnement évoquant, au même temps, les engagements d'ENGIE en matière de progrès harmonieux (#ENGIEHarmonyProject).

ARMONIA consistera en un projet solaire photovoltaïque dispatchable : avec 35 MW d'énergie renouvelable et 45 MWh de stockage d'énergie associés à la génération diesel actuelle, transformera le réseau des Palaos en un système intelligent et intégré avec une puissance énergétique globale installée de plus de 100 MW, qui représente le plus grand micro-réseau au monde et une référence mondiale en matière de technologie de pointe. L'énergie renouvelable produite par la partie solaire devrait représenter un excédent de 45% par rapport à la demande totale des Palaos.

"Au milieu de la transition énergétique globale, il est impératif que nous abordions, en parallèle, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation aux changements climatiques" a affirmé le Président Tommy Remengesau. "Au moment où nous réduisons notre empreinte carbone, nous devons également réduire les vulnérabilités de nos infrastructures énergétiques face à la montée des eaux et aux catastrophes naturelles. Lorsque nous produisons de l'énergie plus propre, elle doit aussi être fiable, accessible et économique pour les citoyens du monde qui vivent en première ligne face aux changements climatiques. Notre partenariat avec ENGIE a accéléré la transaction des Palaos vers un futur renouvelable et résilient."

En signant ce Contrat d'achat d'électricité, la République des Palaos a sécurisé 30 ans d'énergie propre à un prix compétitif et prévisible, qui permet le déplacement d'une bonne partie de la génération diesel actuelle. Le projet va réduire de manière drastique les émissions de gaz carbonique de la nation et générer des économies substantielles attendues sur sa facture énergétique globale, en fournissant aux Palaos un accès à une énergie renouvelable fiable et abordable.

"Ce micro-réseau de 100 MW ne sera pas uniquement l'un des projets de solaires avec stockage parmi les plus grands au monde, mais également une vitrine pionnière pour l'ensemble du secteur mondial de l'énergie" a affirmé Carlalberto Guglielminotti, PDG d'ENGIE EPS. "Un accès universel, abordable et fiable à une énergie propre sera une réalité aux Palaos dans quelques mois et nous avons l'ambition de répliquer ce modèle dans le monde entier grâce à la portée globale d'ENGIE" a ajouté Paul Maguire, PDG d'ENGIE Asie-Pacifique.

Le projet a été initialement développé par GridMarket dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le gouvernement des Palaos. GridMarket, une organisation basée aux Etats-Unis qui offre une approche de l'énergie décentralisée guidée par les données, a déployé sa plateforme de machine learning et ses fonctionnalités d'analyse prédictive pour planifier une stratégie de transition nationale exhaustive, basée sur l'empreinte énergétique unique des Palaos. GridMarket a ensuite lancé des appels d'offres sur le marché concurrentiel et sélectionné ENGIE EPS comme le partenaire idéal pour mettre en place l'opportunité de micro-réseau aux Palaos. La dimension finale, les études géotechniques et le plan d'exécution du projet seront finalisés par ENGIE EPS. La construction devrait débuter d'ici fin 2018 et la mise en exploitation devrait avoir lieu avant fin 2019.

Le partenariat avec ENGIE EPS permettra aux Palaos de faire la transition vers les énergies renouvelables la plus rapide jamais produite, en démontrant l'impact que le modèle des Palaos peut avoir sur l'économie énergétique mondiale.

