LA REAL CASA DE LA MONEDA DE CANADÁ INFORMA UTILIDADES Y RENDIMIENTO DEL T2 2022

OTTAWA, Ontario, 19 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- La Real Casa de la Moneda de Canadá (la "Casa de la Moneda") se complace en anunciar sus resultados financieros del segundo trimestre (T2) de 2022, que proporcionan información sobre sus actividades, los mercados que influyen en sus negocios y sus expectativas para los próximos 12 meses.

"La Casa de la Moneda sigue demostrando resiliencia y estabilidad al generar resultados sólidos en medio de las difíciles condiciones del mercado", comentó Marie Lemay, presidenta y directora ejecutiva de la Real Casa de la Moneda de Canadá. "La excelente respuesta a nuestra nueva Colección Opulence ha presentado la Casa de la Moneda ante una nueva categoría de clientes. Seguiremos satisfaciendo las necesidades de los clientes en todos nuestros negocios mientras nos esforzamos por llegar a nuevos públicos y aprovechar nuevas oportunidades".

Los resultados financieros deben leerse junto con el informe anual de la Casa de la Moneda disponible en www.mint.ca. Todas las cantidades monetarias se expresan en dólares canadienses, salvo indicación en otro sentido.

Aspectos financieros y operativos destacados

Los resultados financieros del segundo trimestre de 2022 son los esperados dado el excepcional desempeño observado en 2021 y el mantenimiento operacional planificado para 2022. La Casa de la Moneda espera superar sus objetivos financieros para 2022, como lo establece en su Plan Corporativo.

En comparación con 2021, que dio resultados singulares, la Casa de la Moneda tuvo ingresos 12 % más bajos, mientras que la rentabilidad general disminuyó trimestre a trimestre por los menores volúmenes de lingotes de oro y los mayores gastos operativos planificados.

Los ingresos consolidados disminuyeron a $841,9 millones en 2022 (2021 – $953,5 millones).

Los ingresos de las empresas de metales preciosos disminuyeron a USD 793,6 millones en 2022 (2021 – USD 905,4 millones):

Los volúmenes de lingotes de oro disminuyeron un 20 % a 357.000 onzas (2021 – 448.700 onzas), mientras que los volúmenes de lingotes de plata aumentaron un 8 % intertrimestral a 9,6 millones de onzas (2021 – 9,0 millones de onzas).



Las ventas de productos numismáticos aumentaron hasta $31,9 en 2022 (2021 - $24,8 millones) debido al aumento en las ventas de la nueva colección de monedas Opulence de la Casa de la Moneda, las monedas de reventa internacional y los productos de lingotes prémium.

Los ingresos de los negocios de circulación aumentaron a $48,3 millones en 2022 (2021 – $48,1 millones):

Los ingresos de los negocios de circulación aumentaron a $48,3 millones en 2022 (2021 – $48,1 millones):

Los ingresos de los productos y servicios de circulación de monedas canadienses aumentaron un 14 % intertrimestral gracias a la producción de monedas para reponer los niveles de inventario de circulación canadiense mantenidos en nombre del Departamento de Finanzas, así como un aumento en las toneladas métricas de ARP procesadas durante el período.



Los ingresos del negocio de circulación extranjera disminuyeron un 11 % intertrimestral debido a los menores volúmenes producidos y enviados en 2022 en comparación con 2021.

En general, los gastos operativos aumentaron un 13 % intertrimestral a $29,7 millones (2021 – $26,2 millones) principalmente debido a los aumentos temporales y no temporales previstos en los gastos para apoyar la transformación comercial, una fuerza laboral inclusiva y comprometida, y para reconectarse con los clientes de la Casa de la Moneda de todo el mundo.

El efectivo aumentó a $86,6 millones (31 de diciembre de 2021 - $69,3 millones).

millones (31 de diciembre de 2021 - millones). Resultados consolidados y rendimiento financiero

(en millones)



13 semanas concluidas 26 semanas concluidas





Cambio



Cambio

2 de julio

de 2022 3 de julio

de 2021 CAD % 2 de julio

de 2022 3 de julio

de 2021 CAD % Ingresos $841,9 $953,5 (111,6) (12) $1.706,9 $1.856,4 (149,5) (8) Utilidades del período $2,4 $20,5 (18,1) (88) $16,8 $34,3 (17,5) (51) Utilidades antes del impuesto sobre la renta

y otras partidas1 $14,5 $25,2 (10,7) (42) $30,3 $51,1 (20,8) (41) Margen de utilidad antes del impuesto sobre la renta

y otras partidas2 1,7 % 2,6 %



1,8 % 2,8 %

























(1) Las utilidades antes del impuesto sobre la renta y otras partidas constituyen una medida financiera no GAAP. En la página 12 del informe del segundo trimestre 2022 de la Casa de la Moneda se incluye una conciliación desde las utilidades para el período hasta las utilidades

antes del impuesto sobre la renta y otras partidas. (2) El margen de utilidad antes del impuesto sobre la renta y otras partidas es una medida financiera no GAAP y su cálculo se basa en las utilidades antes

del impuesto sobre la renta y otras partidas.



Al

2 de julio de 2022 31 de diciembre de 2021 Cambio de $ Cambio % Efectivo CAD 86,6 CAD 69,3

17,3 25 Inventarios CAD 65,4 CAD 86,5

(21,1) (24) Activos de capital CAD 153,3 CAD 154,2

(0,9) (1) Activos totales CAD 403,9 CAD 405,5

(1,6) - Capital de trabajo CAD 142,6 CAD 122,5

20,1 16



















Como parte de su plan de continuidad comercial, la Casa de la Moneda sigue supervisando activamente su cadena de suministro mundial y sus redes logísticas en apoyo de la continuidad de sus operaciones. Pese a sus mejores esfuerzos, la Casa de la Moneda proyecta que la COVID-19 y sus variantes emergentes, la inflación y otros eventos externos a nivel mundial seguirán afectando su desempeño en 2022. La Casa de la Moneda sigue mitigando los posibles riesgos a medida que surgen y priorizando la salud y la seguridad de sus empleados, para lo cual ajusta sus protocolos de trabajo según lo requieran las provincias y las autoridades sanitarias locales.

Para leer más acerca del informe del segundo trimestre de 2022 de la Casa de la Moneda, visite www.mint.ca.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la autoridad de la Corona responsable de acuñar y distribuir las monedas circulantes de Canadá. Esta Casa de la Moneda es una de las instituciones más grandes y versátiles de su tipo en el mundo y ofrece una amplia gama de monedas especializadas y de alta calidad, así como servicios relacionados a escala internacional. Para obtener más información sobre la Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en Twitter, Facebook e Instagram.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS Y MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP

Esta publicación de resultados contiene medidas financieras no GAAP que se indican claramente cuando se presentan. Las medidas financieras no GAAP no están normalizadas según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y podrían no ser comparables a las medidas financieras similares publicadas por otras empresas que presentan informes según las NIIF.

Esta publicación de ganancias contiene proyecciones prospectivas que reflejan las expectativas de la gerencia con respecto a los objetivos, planes, estrategias, crecimiento futuro, resultados de operaciones, rendimiento y perspectivas y oportunidades comerciales de la Casa de la Moneda. Por lo general, las proyecciones a futuro utilizan palabras o frases como "planificar", "prever", "esperar", "creer", "estimar", "tener la intención de" y otras expresiones similares. Estas proyecciones a futuro no son hechos, sino únicamente estimaciones con respecto al crecimiento esperado, los resultados de las operaciones, el rendimiento, y las perspectivas y oportunidades comerciales (supuestos). Si bien la gerencia considera que estos supuestos son razonables sobre la base de la información disponible, pueden resultar incorrectos. Estas estimaciones de los resultados futuros están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de lo que espera la Casa de la Moneda. Estos riesgos, incertidumbres y factores incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres establecidos en la sección de Riesgos para el rendimiento de la Discusión y análisis de la gerencia contenida en el informe anual 2021 de la Casa de la Moneda, así como en la Nota 9: Instrumentos financieros y gestión del riesgo financiero para los estados financieros consolidados auditados de la Casa de la Moneda para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Las declaraciones prospectivas incluidas en esta publicación de ganancias se realizan únicamente al 17 de agosto de 2022, y la Casa de la Moneda no se compromete a actualizar públicamente estas proyecciones para reflejar información nueva, eventos futuros o cambios en las circunstancias o por cualquier otro motivo después de esta fecha.

Comuníquese con: Alex Reeves, gerente sénior de Asuntos Públicos, Tel.: (613) 884-6370, [email protected]

FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)

