La recherche clinique de MC2 Therapeutics sera présentée dans quatre affiches lors de la conférence de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie - EADV 2021

Plus tôt cette année, MC2 Therapeutics a conclu un partenariat avec Almirall S.A. (ALM), une société biopharmaceutique mondiale, accordant à Almirall les droits européens exclusifs de commercialisation de la crème Wynzora® (50 μg/g de calcipotriol et 0,5 mg/g de bétaméthasone sous forme de dipropionate).

La crème Wynzora® (50 μg/g de calcipotriol et 0,5 mg/g de bétaméthasone sous forme de dipropionate) est approuvée en Europe par une procédure décentralisée pour le traitement du psoriasis commun léger à modéré chez l'adulte, y compris le psoriasis du cuir chevelu.

« Nous sommes ravis de présenter de nouvelles données de recherche clinique à la communauté européenne de dermatologie lors de l'EADV 2021. Le partage des données cliniques et le développement continu de notre pipeline passionnant font partie de notre engagement à répondre aux besoins non satisfaits des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques », a déclaré le Dr Morten Praestegaard, Ph.D., chef de l'exploitation chez MC2 Therapeutics.

À propos du psoriasis commun

Le psoriasis est une maladie de peau chronique courante, non contagieuse, sans cause ni remède précis. L'impact négatif du psoriasis sur la vie des gens peut être immense car il affecte l'apparence de la peau avec des plaques rouges et squameuses. Le psoriasis touche des personnes de tous âges, et dans tous les pays. LLa prévalence signalée du psoriasis en Europe est d'environ 3 % de la population1,2 , ce qui fait du psoriasis un grave problème de santé avec plus de 100 millions de personnes touchées dans le monde.3 Les poussées de psoriasis peuvent être imprévisibles et des comorbidités importantes sont courantes, notamment l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, les maladies inflammatoires de l'intestin et la dépression.3

À propos du traitement topique du psoriasis commun léger à modéré chez l'adulte

La combinaison de 50 μg/g de calcipotriol et de 0,5 mg/g de bétaméthasone comme dipropionate est un traitement topique bien établi pour le psoriasis léger à modéré chez l'adulte. Une formulation de crème aqueuse de calcipotriol et de dipropionate de bétaméthasone, basée sur la technologie exclusive PAD™, permet une livraison favorable des ingrédients actifs au tissu cible. La crème Wynzora® a également été approuvée aux États-Unis par la FDA en juillet 2020 et lancée sur ce marché.4

À propos de MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics est une société pharmaceutique privée au stade commercial qui s'engage à renforcer son leadership dans les topiques et les traitements pour les maladies inflammatoires auto-immunes et chroniques. Notre objectif est de développer et de faire progresser les meilleures thérapies de leur catégorie ou les premières de leur catégorie en comprenant la physiopathologie et en recherchant de nouveaux composés. Notre objectif est de minimiser le fardeau de la maladie pour les personnes vivant avec des maladies inflammatoires ou auto-immunes en répondant à d'importants besoins non satisfaits. Grâce à notre technologie brevetée PAD™, nous introduisons une nouvelle norme de traitement topique au profit des personnes atteintes de psoriasis, de la communauté des soins de santé et de la société. Notre portefeuille innovant comprend des candidats médicaments dans le cadre de l'IRC-ap (prurit urémique), du lichen scléreux, du syndrome de Sjögren et de la dermatite atopique.

Références :

1 Chandran, V., et S.P. Raychaudhuri. 2010. « Geoepidemiology and environmental factors of psoriasis and psoriatic arthritis », J. Autoimmune, 34 : J314-J21

2 Schafer, T. 2006. « Epidemiology of psoriasis. Review and the German perspective », Dermatologie, 212 : 327-37

3 Rapport mondial de l'OMS sur le psoriasis 2016

4 USPI www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/213422s000lbl.pdf

