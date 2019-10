La recherche sur l'intelligence artificielle crée de l'emploi, selon un nouveau rapport du centre ADAPT

DUBLIN, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport révèle que la recherche sur l'intelligence artificielle (IA) menée par le centre de recherche ADAPT SFI sur les technologies des médias numériques a un impact considérable sur l'économie irlandaise.

Ce rapport fait ressortir que 593 emplois à plein temps ont été créés en Irlande, rien que l'an dernier, du fait des recherches réalisées par ADAPT.

Selon l'étude réalisée par une université, pour chaque euro investi par l'État irlandais, le centre ADAPT a généré 5,30 € pour l'économie irlandaise, soit plus de 300 millions d'euros en seulement quatre ans.

S'exprimant à l'occasion de la publication du rapport, la ministre irlandaise du Commerce, des Entreprises et de l'Innovation Heather Humphreys a déclaré : « Le travail d'ADAPT aide à faire progresser l'Irlande dans le secteur du numérique. La recherche et les résultats d'ADAPT aident notre économie à affronter l'avenir en créant de l'emploi, de la richesse et des entreprises. »

L'intelligence artificielle est appelée à transformer la productivité mondiale, les schémas de travail et les modes de vie, et à créer une richesse colossale. ADAPT contribue à faire en sorte que l'Irlande soit à l'avant-garde de cette transformation.

Le professeur Vinny Wade, directeur du centre ADAPT, a déclaré : « Les travaux de recherche d'ADAPT en 2018 représentent 8 % de toutes les licences générées par les organismes de recherche irlandais. Les innovations d'ADAPT, sa production scientifique et ses collaborations dans le secteur contribuent activement à créer une Irlande numérique. »

Le rapport souligne qu'ADAPT prépare la prochaine génération de leaders de la recherche et de l'industrie. Entre 2015 et 2018, ADAPT a supervisé l'achèvement de 64 doctorats et maîtrises et a aidé à former plus de 6 700 professionnels du secteur.

Le professeur Wade a ajouté : « Au cœur de cette nouvelle Irlande numérique, il y a la reconnaissance que l'humain doit rester au premier plan et que les utilisateurs doivent se voir donner les moyens de transformer l'information à une vitesse de plus en plus grande, au-delà des barrières linguistiques et sur différents supports numériques. Cela permettra ainsi de redéfinir la façon dont les gens communiquent, socialisent et travaillent. »

Faits saillants du rapport :

Impact économique :

Plus de 300 millions d'euros ont été générés pour l'économie irlandaise à partir d'un investissement initial de 17 millions d'euros réalisé par SFI entre 2015 et 2018.

Investissement étranger direct :

L'expertise au sein d'ADAPT a attiré d'importants investissements étrangers directs en Irlande avec 370 millions d'euros d'investissements et plus de 1 700 emplois créés grâce à des contrats établis avec 28 multinationales.

Capital humain :

1 476 emplois ont été créés entre 2015 et 2018 à la suite des recherches d'ADAPT dans le domaine de l'IA et des technologies des médias numériques.

Excellence scientifique :

Depuis son lancement en 2015, ADAPT a publié en moyenne un article scientifique par jour dans des revues de premier plan et des conférences internationales, soit plus de 1 000 publications au total.

Contact : Olivia Waters, olivia.waters@adaptcentre.ie, +353(0)87-915-3599, www.adaptcentre.ie

SOURCE The ADAPT Centre