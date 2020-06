La reconnaissance des plantes arrive sur Snapchat avec PlantSnap

TELLURIDE, Colorado, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- Un nouveau partenariat a été annoncé aujourd'hui entre PlantSnap, l'application d'identification des plantes et de médias sociaux la plus avancée, la plus complète et la plus précise du monde sur le plan technologique, et la plateforme Scan de Snapchat, qui utilise l'appareil photo de Snapchat pour créer des expériences utiles, plaisantes et pertinentes. Les utilisateurs de Snapchat peuvent désormais identifier plus de 600 000 plantes en prenant directement un cliché avec l'appareil photo de Snapchat.

L'algorithme d'apprentissage automatique de PlantSnap analysera et reconnaîtra alors la plante et affichera instantanément son nom sur l'écran. Le déploiement de PlantSnap commence aujourd'hui.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici :

https://www.multivu.com/players/English/8736351-plantsnap-plant-identification-app-announces-snapchat-scan-partnership/

« Il est important que nous comprenions que nous faisons partie intégrante de la nature et qu'il est de notre responsabilité de protéger notre monde pour les générations à venir. Nous avons donc créé un outil qui invite les gens à prendre le temps d'explorer la beauté et la majesté du monde dans lequel ils vivent », a déclaré Eric Ralls, fondateur et PDG de PlantSnap. « En utilisant la technologie pour rapprocher les gens de la nature, PlantSnap aide les petits et les grands à sentir qu'ils font partie intégrante de cette merveilleuse planète. Ensemble, nous pouvons aider les gens à comprendre que nous sommes les gardiens de la Terre, pas ses propriétaires. »

PlantSnap permet non seulement aux gens de reprendre contact avec la nature, mais aussi aux amateurs et aux professionnels de trouver des informations utiles dans sa base de données. L'application PlantSnap est traduite en 37 langues et actuellement utilisée dans plus de 200 pays chaque jour. Avec plus de 620 000 plantes dans notre base de données et plus de 35 millions d'installations à ce jour, PlantSnap est devenue l'application incontournable pour les jardiniers, les randonneurs, les paysagistes, les enseignants, les étudiants, les cueilleurs et tous ceux qui aiment la nature.

« Chez PlantSnap, nous ravivons l'intérêt pour la beauté et la majesté de la nature et de la flore exceptionnelle qui nous entoure chaque jour, tout en permettant aux scientifiques et aux passionnés de la nature de disposer d'une technologie pour cataloguer et partager leurs découvertes », a déclaré Eric Ralls. « Le plus intéressant dans l'intégration de PlantSnap à Snapchat, c'est qu'elle nous permet de toucher les 229 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Snapchat, dont beaucoup font partie de la génération Z, dans l'espoir d'éveiller leur intérêt pour les plantes tout en leur inculquant un amour et un respect éternels pour la nature et l'environnement. »

Le cliché de la plante et le nom trouvé seront affichés dans l'interface utilisateur de Snapchat, avec un lien redirigeant vers l'application PlantSnap pour en savoir plus sur la plante.

À propos de PlantSnap

Identifiez instantanément toutes sortes de plantes : fleurs, arbres, plantes succulentes, champignons, cactus et bien plus encore ! PlantSnap est une application révolutionnaire d'identification des plantes créée par Earth.com qui vous permet de reconnaître instantanément les plantes en les prenant en photo. Grâce à sa plateforme unique, l'utilisateur peut explorer le monde naturel dans sa vie de tous les jours. Avec en moyenne plus de 500 000 clichés pris dans plus de 200 pays par jour, PlantSnap est un moyen simple pour les citoyens de la Terre de jouer un rôle dans la protection et la sauvegarde de l'environnement ; il leur suffit de prendre des plantes en photo au gré de leurs déplacements.

Related Links

https://www.plantsnap.com



SOURCE PlantSnap, Inc.