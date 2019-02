La Red de Acción Nacional (NAN) de la Florida está pidiendo a los votantes de la Florida que rechacen la colocación de una iniciativa para desregular el sector eléctrico en la boleta de 2020.

TALLAHASSEE, Florida, 21 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las secciones de la Florida de la Red de Acción Nacional (National Action Network, NAN) está pidiendo a los votantes de la Florida que rechacen la colocación en la boleta de 2020 de una iniciativa engañosa que altera los servicios de electricidad en la Florida. Esta iniciativa subiría los costos, disminuiría la fiabilidad y se aprovecharía de comunidades de bajos ingresos y de minorías mediante el fraude y tácticas de venta agresivas ejecutadas por comercializadores.

"En realidad esto es un esfuerzo por alterar nuestros mercados de la electricidad para beneficiar a varias compañías que quieren sacar una ganancia, ocultas tras el concepto de las opciones. Los hogares afroamericanos experimentan niveles desproporcionados de pobreza, tienen un ingreso familiar menor y gastan un porcentaje más alto de sus ingresos en electricidad que otros consumidores", declaró el reverendo DeVes Toon, de la Red de Acción Nacional.

"La única cosa que esta iniciativa llamada "opción de la energía" dará a las comunidades de minorías es tarifas de la electricidad más altas y costos más altos. La propuesta en realidad prohíbe a una mayoría de los floridanos poder escoger a su actual proveedor de electricidad. Es un caos disfrazado de opción. Pensamos que nuestra gente no solo debe rechazar esta iniciativa en la boleta, sino que tampoco debe firmar ninguna petición engañosa para poner esta iniciativa en la boleta de 2020".

Las secciones de la Florida de la Red de Acción Nacional, incluido el reverendo Don Tolliver, vicepresidente de la Sección de Tallahassee, combatirán enérgicamente cualquier esfuerzo por desregular el mercado de la electricidad de la Florida. NAN denunciará a los que apoyen el esfuerzo por el daño que causarán a nuestras comunidades, el daño que la desregulación eléctrica ha causado en otros estados.

Los procuradores generales de Massachusetts e Illinois han pedido el fin de la desregulación del sector eléctrico en sus estados. Un informe reciente preparado por la procuradora general de Massachusetts muestra que los residentes en las comunidades de minorías pagaron tarifas más altas a suministradores competitivos. En solo dos años, los clientes de Massachusetts que eligieron compañías de marketing de electricidad no reguladas pagaron $176 millones más que lo que habrían pagado por la electricidad de su empresa de servicio público local.

El procurador general de Illinois ha declarado que el 90 por ciento de las veces, los clientes que escogen a vendedores de electricidad alternativos están pagando precios más altos por la electricidad que los clientes con empresas eléctricas tradicionales. En Connecticut, la Abogada del Consumidor del estado ha dicho que el estado debe proteger a los consumidores de las tácticas confusas, abusivas e ilegales de los comercializadores de servicio eléctrico.

"Durante más de 20 años, otros estados han tratado de desregular sus mercados de electricidad y han fracasado", dijo el reverendo Toon. "A los que quieren desregular la electricidad en la Florida no les preocupa el daño que causará a nuestras comunidades, sino que piensan solamente en sus ganancias. El Grupo Citizens for Energy Choices ha reportado gastos de más de $1.3 millones, pero no revelan de dónde vino ese dinero y a quién están representando realmente".

Las secciones de la Red de Acción Nacional en la Florida tienen información disponible para los miembros de la comunidad que desean informar a sus vecinos, miembros de la iglesia y otros sobre la verdadera historia de lo dañino que ha sido desregular la electricidad y por qué los votantes de la Florida deben mantener esta peligrosa propuesta fuera de la boleta.

