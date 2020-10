La región vitivinícola más grande de China sueña en grande

"Ningxia ha tenido grandes logros con la calidad mejorada de sus productos y el refinamiento de sus marcas gracias a políticas favorables hacia la industria del vino", comentó Regina Vanderlinde, presidenta de la Organización Internacional de la Viña y el Vino basada en París.

A lo largo de los años, Ningxia se ha ido transformando rápidamente en una de las principales regiones vitivinícolas de China. En la actualidad cuenta con 32.800 hectáreas de viñedos, que generan 130 millones de botellas de vino y 26.100 millones de yuanes (alrededor de 3.900 millones de dólares estadounidenses) en ingresos.

La ambición es alta en Ningxia, donde planean duplicar el área de viñedos para 2025, con una producción anual de 300 millones de botellas de vino.

Viñedos en el desierto de Gobi

Con abundante luz solar, riego adecuado y un clima apropiado, el vasto e inhóspito desierto de Gobi en Ningxia se considera un lugar óptimo para el cultivo de viñedos.

En 1984, Yu Huiming, junto con otros siete jóvenes enólogos, pasó cuatro meses fabricando vino en más de cien frascos de conservas.

En ese momento, muchas bodegas se cerraron por falta de estándares industriales, y pocos consumidores locales apreciaban el vino. La bodega en la que trabajó Yu, la primera de Ningxia, también pasó por tiempos difíciles. "No podían pagarles a tiempo a los empleados, y seis de mis colegas se marcharon en busca de una mejor vida", recordó Yu.

Sin embargo, Yu decidió seguir en la industria.

En la década de 1990, una compañía extranjera compró el vino excedente de la bodega y lo vendió bajo su propia etiqueta a 268 yuanes por botella.

"En ese momento me percaté de que teníamos demanda para nuestro vino, pero que necesitábamos que nuestra marca ingresara al mercado", agregó Yu.

En 2011, el gobierno de Ningxia lanzó una serie de políticas favorables para regular la industria del vino y alentar a las bodegas a producir vino de marca de alta calidad.

Desde entonces, las políticas preferenciales atrajeron a muchas casas vitivinícolas locales y extranjeras que establecieron sus bodegas en la región. Como resultado, el mercado comenzó a recibir lotes de vino de alta calidad provenientes de Ningxia.

En 2020, más de 1000 variantes de vino de 50 fincas locales ganaron competencias de vino de alto nivel en todo el mundo. Actualmente, el vino de Ningxia se ha exportado a más de 20 países y regiones.

Paraíso para los enólogos

Liao Zusong, el enólogo jefe de 35 años de la finca Xige, una casa vitivinícola en Ningxia, regresó desde una granja de vinos australiana en 2014. Participó en todo el proceso enológico, desde la construcción del viñedo y la bodega de Xige hasta el diseño de las técnicas de producción.

"Quiero ser un enólogo que conozca toda la cadena de producción industrial, desde el crecimiento de las vides hasta la vinificación", explicó Liao.

Xige ahora cuenta con 1333 hectáreas de viñedos y una producción anual de más de un millón de botellas. "Creo que podemos producir el mejor vino para clientes de todo el país e incluso del mundo", afirmó Liao.

Mientras tanto, para refinar las marcas de vino locales y mejorar las habilidades enológicas en la región, el gobierno de Ningxia invitó a los productores de las regiones vitivinícolas más famosas del mundo a ir a trabajar en la industria. Hasta ahora, 60 productores de 23 países y regiones se mudaron a Ningxia.

Turismo vitivinícola en expansión

Zhao Liang, turista y experto en vinos de Pekín, manejó todo el camino hasta la finca Xige junto a sus amigos. "He estado en muchos viñedos extranjeros, pero aún así me impresiona el sabor del vino de Ningxia y la línea de producción avanzada de las fincas locales", comentó.

"Además, esta empresa vitivinícola está cerca de muchos destinos turísticos. Es especialmente apropiada para desarrollar el turismo vitivinícola", sostuvo Zhang Yanzhi, fundador de la finca Xige.

Ningxia ha estado probando el potencial del mercado turístico vitivinícola. En la actualidad, las bodegas de Ningxia reciben más de 600.000 turistas por año.

"El turismo vitivinícola juega un papel importante en la promoción de la industria turística en la región y el consumo de vino", afirmó Zhao Shihua, un funcionario del parque industrial vitivinícola ubicado en la ladera oriental de las Montañas Helan.

FUENTE The Organizing Committee of Ningxia International Wine Expo at Helan Mountains' Eastern Foot

