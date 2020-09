La rentrée des classes HONOR 2020 ajoute des offres spéciales pour de nouveaux produits afin de « développer votre vie intelligente »

Rentrée des classes HONOR 2020 Royaume-Uni - Jusqu'à 50 GBP de bons

Le HONOR GS Pro est livré avec deux options de paquet, les clients peuvent choisir soit un casque Bluetooth HONOR et un routeur HONOR 3 gratuits, soit des écouteurs HONOR Magic. La HONOR Watch ES est livré avec des écouteurs HONOR Sports Pro gratuits. Le HONOR MagicBook Pro est livré avec des paquets gratuits au choix des clients, soit avec un HONOR Watch Magic gratuit ou un HONOR Router 3. Le HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500 U/8+512 GB) sera livré avec un accessoire gratuit parmi les options comprenant une souris HONOR, un sac à dos HONOR, des écouteurs Bluetooth HONOR ou un routeur HONOR 3.

Rentrée des classes HONOR 2020 France - Jusqu'à 110 EUR de réduction

Le HONOR GS Pro sera à 199,9 EUR avec une baisse de prix de 50 EUR. La HONOR Watch ES sera fournie avec des écouteurs Bluetooth HONOR gratuits ou avec une réduction de prix de 10 EUR. Le HONOR MagicBook Pro sera au prix de 799,9 EUR avec une réduction de 100 EUR. Le HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500 U/8+512 GB) sera livré avec un accessoire gratuit parmi les options comprenant une souris HONOR, un sac à dos HONOR, des écouteurs Bluetooth HONOR ou un routeur HONOR 3.

Rentrée des classes HONOR 2020 Allemagne - Jusqu'à 60 % de réduction

Le HONOR GS Pro est maintenant à 199,9 EUR avec une baisse de prix de 50 EUR. La HONOR Watch ES sera fournie avec des écouteurs Bluetooth HONOR gratuits ou avec une réduction de prix de 20 EUR. Le HONOR MagicBook Pro est maintenant à 799,9 EUR avec une baisse de prix de 100 EUR. Le HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500 U/8+512 GB) sera livré avec un accessoire gratuit à choisir parmi les options comprenant une souris HONOR, un sac à dos HONOR, des écouteurs Bluetooth HONOR ou un routeur HONOR 3.

Rentrée des classes HONOR 2020 Italie - Jusqu'à 129,9 EUR de cadeau

Le HONOR GS Pro sera à 199,9 EUR avec une baisse de prix de 50 EUR. La HONOR Watch ES sera fournie avec des écouteurs Bluetooth HONOR gratuits ou avec une réduction de prix de 20 EUR.

Rentrée des classes HONOR 2020 Espagne - Jusqu'à 149,9 EUR de cadeau

Le HONOR GS Pro sera à 199,9 EUR avec une baisse de prix de 50 EUR. La HONOR Watch ES sera fournie avec des écouteurs Bluetooth HONOR gratuits ou avec une réduction de prix de 20 EUR.

À propos de HONOR

HONOR est une marque technologique de premier plan pour la jeunesse mondiale, qui est née au cours de la croissance de l'internet mobile et est façonnée par une technologie révolutionnaire résultant de l'accent indéfectible mis par la société sur l'investissement en R et D. HONOR, qui embrasse toutes les possibilités à l'ère de la 5G et de l'IA, vise à créer un nouveau monde intelligent pour les jeunes en développant un écosystème vivant intelligent et une culture de la jeunesse inspirante. HONOR continuera à se distinguer en découvrant le plaisir de l'innovation, en introduisant un style de vie Tech chic et en offrant une communauté en ligne diversifiée et ouverte pour ses amateurs ardents et croissants.

SOURCE HONOR