La reprise vigoureuse en Inde fait monter la confiance des consommateurs mondiaux à un niveau record au troisième trimestre, mais l'optimisme est à la baisse dans d'autres marchés clés en raison de la propagation du variant Delta

NEW YORK, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La confiance des consommateurs à l'échelle mondiale a atteint un nouveau record au troisième trimestre de 2021, selon l'enquête mondiale sur a confiance des consommateurs : The Conference Board® Global Consumer Confidence Survey. Cependant, les gains du troisième trimestre ont été alimentés en grande partie par un puissant rebond en Inde — le premier pays paralysé par la vague du variant delta plus tôt cette année. D'autres grandes économies ont toutefois été impactées, le variant viral hautement infectieux ayant eu un effet sur la croissance.

Dans l'ensemble, la confiance des consommateurs à l'échelle mondiale a augmenté et été notée à 115 au troisième trimestre 2021, comparativement à un score de 109 au deuxième trimestre. (Un score supérieur à 100 est considéré comme positif.) La confiance a augmenté dans 40 des 65 marchés interrogés (62 %), grâce à une hausse de 57 points en Inde. Si l'Inde avait été exclue, l'indice mondial de confiance des consommateurs aurait chuté, passant d'un score de 108 au deuxième trimestre à un score de 106 au troisième trimestre. Les grandes économies, y compris les États-Unis, la Chine, le Mexique, l'Australie, une grande partie de l'Europe de l'Est et plusieurs petits marchés émergents d'Asie, ont tous vu leur confiance diminuer car le variant Delta a alimenté de nouveaux blocages, des fermetures d'usines, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que des pressions inflationnistes accrues, et retardé la reprise du marché du travail.

« Bien que la confiance des consommateurs demeure historiquement élevée à l'échelle mondiale, la faiblesse régionale liée au variant Delta assombrit les perspectives de dépenses et de relance économique pour le reste de l'année 2021 », a déclaré Dana Peterson, économiste en chef de The Conference Board. « Malgré ces reculs, les intentions de dépenses des consommateurs, les perspectives d'emploi et les finances personnelles demeurent élevées et indiquent une reprise continue jusqu'en 2022, année pour laquelle nous prévoyons une croissance du PIB mondial de 3,9 %, soit un point de pourcentage supérieur à la moyenne à la suite de la grande récession (2011-2019). »

La forte divergence de confiance régionale du 3e trimestre suit de près la propagation du variant Delta, l'Inde ouvrant la voie avec optimisme après avoir été l'épicentre de la pandémie, plus tôt en 2021 :

L'Asie a connu la plus forte hausse de confiance de toutes les régions (+11 points pour atteindre 126 points) au troisième trimestre. Ces chiffres prometteurs ont toutefois été alimentés presque entièrement par la reprise en Inde. Dans l'ensemble, 8 marchés asiatiques sur 14 ont vu leur confiance baisser, y compris la Chine, l'Australie et la Corée du Sud. Les perspectives d'emploi se sont érodées en Australie, au Japon et en Corée du Sud, mais dans l'ensemble, elles sont restées positives pour la région. Dans des marchés comme l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande, les perspectives des consommateurs concernant leurs finances personnelles ont diminué. Les intentions de dépenses des consommateurs se sont détériorées dans des marchés comme l'Australie, la Chine, l'Indonésie et la Corée du Sud.

Les inquiétudes liées à la récession ont légèrement augmenté au troisième trimestre après avoir chuté considérablement plus tôt cette année, tandis que l'inflation et le climat ont occupé une importance croissante au cœur des préoccupations des consommateurs.

La proportion de consommateurs mondiaux qui croyaient que leur pays était en récession a augmenté de 1 ppt pour atteindre 61 % au troisième trimestre . Il s'agit d'une baisse marquée par rapport au niveau record de 86 % atteint lors de la pandémie, mais cela indique que, même si la récession liée à la COVID-19 a pris fin en 2020 dans la plupart des grandes économies, de nombreux consommateurs estiment le contraire. Cette déconnexion peut être due en partie à la reprise continue de l'emploi, qui a tendance à retarder la reprise de la production. Toutefois, 45 % des consommateurs s'attendaient à ce que leur économie soit sortie de la récession en 12 mois.

À propos de The Conference Board

The Conference Board est un groupe de réflexion dirigé par ses membres qui fournit des informations fiables pour l'avenir. Fondée en 1916, The Conference Board est une entité non partisane et à but non lucratif bénéficiant du statut 501 (c) (3) d'exonération fiscale aux États-Unis. www.conference-board.org.

