La résilience des cotes de crédit de l'Arabie saoudite met en lumière les forces intrinsèques du Royaume

RIYAD, Arabie Saoudite, 1er octobre 2019 /PRNewswire/ -- Au cours de la semaine écoulée, de grandes agences de notation ont publié les cotes de crédit actualisées de l'Arabie saoudite suite aux attaques du 14 septembre et mettent en lumière la grande résilience du Royaume. Ces notations reflètent non seulement les atouts économiques et budgétaires du pays, mais aussi la capacité institutionnelle de ce dernier à formuler une réponse immédiate et efficace à un choc externe. Moody's n'a apporté aucun changement à sa note du Royaume tandis que Fitch a baissé la sienne, qui passe à un A avec une perspective stable.

La communauté internationale a réagi positivement à la résilience et à la fiabilité dont ont fait preuve Saudi Aramco et le Royaume, qui ont veillé à ce que les approvisionnements mondiaux en pétrole ne soient pas interrompus. L'excellence opérationnelle de classe mondiale et les compétences de gestion de crise de l'entreprise ont par la même occasion été renforcées.

L'approvisionnement en pétrole par l'Arabie saoudite est entièrement rétabli après que les attaques ont réduit la production de moitié. Le Royaume a atteint un rendement de 11,3 millions de barils par jour et atteindra 12 millions d'ici fin novembre. L'approvisionnement en pétrole devrait se stabiliser à 9,89 millions de barils par jour en octobre de manière à ce que l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole au monde, puisse respecter tous ses engagements pétroliers envers ses clients ce mois-ci.

Compte tenu de ce qui précède, le ministère des Finances est déçu que Fitch ait pris rapidement la décision de baisser la note du Royaume puisque les événements mettent au contraire en évidence les capacités exceptionnelles de l'Arabie saoudite à faire face efficacement à l'adversité, son engagement à maintenir la stabilité sur les marchés mondiaux du pétrole ainsi que son statut en tant qu'allié international important. En tant que telle, la baisse de la note semble quelque peu spéculative et sans référence directe à la réponse rapide, décisive et efficace apportée à l'événement.

Depuis les incidents, le Royaume a fait preuve de retenue et de considération dans les réponses qu'il a apportées, ce qui devrait rassurer la communauté internationale. Toute augmentation de l'imprévisibilité correspond à l'action directe d'agresseurs au sein de la région plutôt qu'aux agissements du Royaume.

À ce jour, le déficit budgétaire se situe dans les paramètres définis pour le budget de 2019. Nous nous engageons à investir davantage dans les domaines clés du plan Vision 2030 et à améliorer l'efficacité et l'efficience de ces dépenses. Nous avons également l'une des réserves les plus importantes au monde et nos actifs financiers dépassent largement nos passifs.

Au sujet de la note, le ministère des Finances a déclaré : « Nous ne pensons pas que les mesures prises par le pays et l'entreprise en réponse aux événements aient un impact significatif sur les facteurs de risque mentionnés dans le rapport. En réalité, la réaction et la résilience de l'entreprise et des marchés soulignent le caractère fiable de l'approvisionnement en pétrole des marchés mondiaux en provenance du Royaume. Nous espérons qu'à l'avenir l'Agence jugera bon de réviser sa décision à la lumière de la stabilité durable de l'approvisionnement des marchés et des actions et réactions des participants et des commentateurs du marché. »

SOURCE The Ministry of Finance Saudi Arabia