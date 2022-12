La réunion annuelle 2022 du Forum financier international (FFI) débute à Guangzhou, en Chine

Les dirigeants mondiaux appellent à une collaboration ouverte et pragmatique pour relever les enjeux mondiaux lors de la réunion annuelle du FFI

GUANGZHOU, Chine, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La réunion annuelle 2022 du Forum financier international (FFI), dont le thème est « Le monde en constante évolution : remodeler notre avenir partagé », a eu lieu à Guangzhou et a été présentée en ligne du 2 au 4 décembre 2022.

Parmi les invités à la cérémonie d'ouverture, mentionnons Han Seung-soo, coprésident du FFI, président du conseil des présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies, António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Tharman Shanmugaratnam, ministre principal de Singapour, Henry Paulson, ancien secrétaire du Trésor des États-Unis, Ho Hau Wah, vice-président du comité national de la CPPCC, et Zhou Xiaochuan, président de l'assemblée générale du FFI.

Zhang Xin, vice-gouverneur de la province du Guangdong, et Guo Yonghang, maire de Guangzhou, ont également pris la parole lors de l'événement.

Selon M. Guterres, le financement pour la lutte contre le réchauffement climatique doit aller de pair avec celui d'une transition juste, notamment par des investissements dans la protection sociale universelle, la création d'emplois décents et la création de programmes de recyclage professionnel pour la nouvelle économie.

Les participants ont appelé à une coopération ouverte et pragmatique pour relever les grands enjeux mondiaux auxquels le monde est confronté.

Organisée conjointement par le gouvernement municipal de Guangzhou et le FFI, la réunion annuelle rassemble des organisations internationales de premier plan, des dirigeants mondiaux et des chefs d'entreprise pour discuter de toute une gamme d'enjeux mondiaux, y compris les multiples crises simultanées, la crise climatique, le financement vert et les perspectives économiques de la Chine.

Kristalina Georgieva a demandé à la Chine de calibrer davantage sa stratégie relative à la COVID-19 afin d'atténuer son impact économique pour soutenir et équilibrer la reprise économique.

Le vice-gouverneur Zhang Xin a déclaré que Guangdong contribue actuellement au développement durable de l'industrie financière mondiale, notamment en approfondissant les réformes, en initiant et en stimulant la coopération dans la région de la Grande Baie.

Au cours de cet événement de trois jours, des spécialistes de l'industrie, des dirigeants mondiaux, des économistes et des universitaires discuteront de l'économie chinoise, de la coopération internationale, de la gouvernance financière mondiale, de la transition verte, de la tarification du carbone, de l'approvisionnement et des chaînes de valeur à l'échelle mondiale.

À propos du Forum financier international (FFI)

Le Forum financier international (FFI) est une organisation internationale indépendante sans but lucratif fondée en octobre 2003 par des dirigeants de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne et des autres pays du G20, de concert avec les économies émergentes et les dirigeants de plusieurs organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. Également connu sous le nom de Finance 20 (F20), le FFI est aussi un mécanisme de dialogue permanent de haut niveau et une organisation de coopération multilatérale au sein du monde de la finance. Également connu sous le nom de Finance 20 (F20), le FFI est également un mécanisme de dialogue permanent de haut niveau et une organisation de coopération multilatérale dans le monde de la finance.

