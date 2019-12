La Rolls-Royce Phantom au million de points de broderie

Torsten Müller Ötvös, directeur général de Rolls-Royce Motor Cars, a déclaré : « La Rose Phantom est une mouture époustouflante d'une Rolls-Royce contemporaine. Les extraordinaires artisans de la maison Rolls-Royce ont réalisé, avec cette voiture, quelque chose que l'on ne peut que qualifier de sublime. Le travail de notre Bepoke Collective est le meilleur au monde. Quand je regarde des créations telles que cette voiture, je sais avec fierté que ces compétences ne pourraient être reproduites nulle part ailleurs dans le monde. C'est sans aucun doute l'une des plus grandes Rolls-Royce Phantom de sa génération. »

La roseraie de la maison Rolls-Royce à Goodwood, dans le West Sussex, a été la principale source d'inspiration d'Ieuan Hatherall, concepteur de véhicules sur mesure pour Rolls-Royce. Cette roseraie est le seul endroit au monde où l'on cultive la Rose Phantom. Sélectionnée exclusivement pour Rolls-Royce par le rosiériste britannique Philip Harkness, de Harkness Roses, la Rose Phantom pousse dans la cour du Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence de la marque à Goodwood dans le West Sussex, en Angleterre.

Ieuan Hatherall a commenté : « Il y a une certaine beauté transcendante dans une roseraie en pleine floraison. Notre client a voulu recréer ce même sentiment d'émerveillement ; une abondance de fleurs pour élever l'esprit et célébrer la beauté décadente de la nature, dans l'intérieur serein de la Rose Phantom. »

L'extérieur bleu paon de la Rose Phantom est ponctué de deux lignes horizontales décoratives bleu Charles qui s'entrelacent de manière organique comme la tige d'une rose, et se combinent pour introduire le motif de la rose, une indication des couleurs et du traitement de l'intérieur. Les roues font écho au design et sont ornées d'une double rayure, également en bleu Charles.

En ouvrant les portes de l'automobile, on rencontre d'abord la broderie à l'intérieur des portes arrière, mais ce n'est qu'en entrant dans l'habitacle arrière que l'on découvre pleinement l'extraordinaire étendue de la création en points satin. La Rose Phantom est illustrée à différents stades de maturité, du bourgeon à la fleur, dans un design asymétrique qui semble croître le long de la garniture du toit, depuis l'arrière de la voiture. Le légendaire plafond étoilé de la marque illumine la scène alors que les roses sont entrecoupées de fibres optiques disposées individuellement.

Dans l'habitacle arrière, les sièges Serenity, avec leur coussin en cuir de veau souple, adoptent le coloris inverse de l'extérieur, le somptueux cuir bleu Charles étant rehaussé d'un passepoil bleu paon. De là, on peut admirer la galerie Phantom, créée comme la pièce maîtresse de l'intérieur. Des tiges de roses brodées grimpent à travers le carénage avant vitré, offrant un véritable spectacle aux occupants de l'automobile.

À la demande du client, la couleur est introduite sous la forme de papillons bleu paon et bleu Adonis, imprégnant de mouvement le motif élégant. La famille du client a également joué un rôle créatif ; son épouse a conçu les parapluies tandis que sa fille Magnolia a choisi la teinte extérieure de cette Phantom. Le client a commenté : « Je voulais avoir des fleurs et des roses partout. C'est devenu une œuvre d'art extraordinaire. »

Pour plus d'images et de films, veuillez cliquer sur ce lien. Pour entendre le client parler de son parcours inspirant, veuillez cliquer ici.

Plus d'informations :

Vous trouverez tous nos communiqués de presse et dossiers de presse, ainsi qu'une large sélection de photos et de vidéos haute résolution téléchargeables sur notre site web multimédia, PressClub.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1043795/Rolls_Royce_Phantom.jpg

SOURCE Rolls-Royce Motor Cars