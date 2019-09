La route de la soie à Xinhua : l'ouest de l'Anhui poursuit l'édification d'une civilisation écologique

Lors du séminaire où étaient abordées la théorie et la pratique de l'évolution écologique, Yu Aihua, membre du comité permanent pour le comité provincial d'Anhui du Parti communiste chinois, a déclaré que le comté de Huoshan, l'une des régions des anciennes bases révolutionnaires, a pris la défense au cours des dernières années d'un style de vie simple, à faible émission de carbone, et qui a ainsi forcé la production à adopter un mode vert.

« L'édification d'une civilisation écologique est étroitement proche de chacun. Chacun est un protecteur, un constructeur et aussi un bénéficiaire d'un environnement vert, » a souligné Yu.

« Comme comté pilote d'une région de démonstration de la construction écologique nationale, et guidé par la conviction que les 'eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des biens inestimables', Huoshan essaie d'être un pionnier du développement vert dans la province de l'Anhui et la ville de Lu'an, » a affirmé Xiang Yuewen, personnalité officielle du plus haut niveau de Huoshan, ajoutant que ces efforts du comté rendent les habitants de l'ancienne région de bases révolutionnaires plus heureux que jamais.

Le comté de Huoshan se retrouve à l'intérieur des terres des monts Dabie dans l'ouest de la province de l'Anhui. Les montagnes occupent 70 pour cent de son territoire, tandis que le réseau hydrographique, les terres agricoles, les routes et fermes représentent respectivement 10 pour cent.

Considéré comme une 'barre naturelle d'oxygène en Chine' et une excellente source de 'bonne eau en Chine', le Huoshan est également le quatrième comté écologique national et le premier comté écologique national pour le centre et l'ouest de la Chine.

Le comté se flatte d'une zone forestière couvrant 150 000 hectares, soit plus de 76 pour cent de couverture. Le taux annuel de qualité d'air excellente à bonne a dépassé plus de 98 pour cent dans le comté.

