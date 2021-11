La Russie dirigera pour la première fois l'Organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)

- Le Bureau Exécutif de CGLU nomme le maire de Kazan à la présidence de l'organisation

BARCELONE, Espagne, 24 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le maire de Kazan, Ilsur Metshin, a été nommé président de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Il représentera ainsi les intérêts de plus de 250 000 municipalités, régions et métropoles, ainsi que leurs associations à travers le monde. Les membres de CGLU représentent plus des deux tiers de la population mondiale et sont présents dans 140 des 191 États membres de l'ONU.